Envenenan a estilista en una discoteca: taxista venezolano acusado por el crimen

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La madre de un hombre de 27 años de edad, quien falleció tras ser víctima de un presunto envenenamiento, reveló que los supuestos responsables del crimen permanecen en libertad. Entre los acusados figura un ciudadano venezolano, quien trabaja como taxista.

Kevin Alzamora, reconocido por su trabajo como estilista, habría sido víctima de un ataque con sustancias ilícitas tras salir de una discoteca en Miraflores (Lima, Perú), situación que le causó la muerte.

De acuerdo con la denuncia de su madre, los sospechosos por este crimen quedaron en libertad durante la madrugada de este jueves, debido a que no se habrían encontrado pruebas suficientes que los vinculen con el caso.

Habrían envenenado a la víctima al salir de una discoteca

Uno de los implicados, identificado como Juan Carlos Córdoba Rodríguez, de 42 años, señaló que la intervención policial no se realizó conforme a ley y negó su participación en los hechos. El hombre indicó que se dedica a vender agua.

Por su parte, el taxista de nacionalidad venezolana, quien responde al nombre de Alexander Rosales, también rechazó estar involucrado en el caso y afirmó que únicamente brindó el servicio de transporte a Córdoba Rodríguez.

La Policía Nacional del Perú capturó a los dos hombres tras la muerte del estilista, ocurrida luego de que este saliera de una discoteca. La intervención se realizó en el distrito de San Juan de Miraflores y en presencia de los familiares de la víctima.

Los sospechosos quedaron bajo investigación por su presunta participación en el crimen.

Taxista venezolano niega su participación en el crimen

La muerte de Alzamora se dio bajo la modalidad conocida por las autoridades locales como “pepeo”, la cual consiste en suministrar sustancias a una persona para dejarla inconsciente.

De acuerdo con las investigaciones, cámaras de seguridad registraron el momento cuando un sospechoso intercambió las botellas de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de que la bebida consumida por el estilista habría sido adulterada.

Sin embargo, durante su traslado a la dependencia policial, los intervenidos negaron cualquier participación en los hechos.

Las autoridades informaron que los resultados de los exámenes toxicológicos revelarán qué fue lo que realmente ocurrió y servirán para determinar responsabilidades.

Los análisis permitirán conocer si el joven ingirió alguna sustancia y estarán listos en los próximos días, mientras continúan las diligencias del caso, reseñó el noticiero 24Horas.

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