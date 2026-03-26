Padre e hijo sufren fatal accidente durante paseo en bote: presunto responsable huyó de la escena

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Un padre y su hijo sufrieron un fatal accidente cuando realizaban un paseo en bote en la bahía de Biscayne, en Florida.

Como consecuencia del choque entre dos botes, el hombre falleció y su hijo resultó gravemente herido.

Todo ocurrió en horas de la noche de este miércoles, en la bahía de Biscayne, en una exclusiva zona residencial de Miami.

Padre murió y su hijo resultó gravemente herido

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) reveló detalles sobre lo ocurrido. “La información preliminar indica que un padre y su hijo se encontraban a bordo de un bote auxiliar de siete pies en el canal Meloy, cerca de Indian Creek y Biscayne Pointe, en la bahía Biscayne, cuando fueron impactados por otra embarcación”, dijo la entidad.

“La colisión lanzó a las dos víctimas al agua. Estas fueron rescatadas por el Departamento de Bomberos de Miami-Dade y trasladadas a un hospital de la zona. El padre falleció por consecuencia de sus heridas”, añadió la FWC en un comunicado.

Buscan al conductor del segundo bote

La comisión explicó que la embarcación que impactó a las víctimas fue descrita como un bote de color azul oscuro, de entre 20 y 30 pies de eslora, con dos motores fuera de borda.

Esta última fue vista por última vez cuando se dirigía hacia el norte desde el canal Meloy, en la bahía de Biscayne.

El hijo del hombre fallecido lucha por su vida en el Hospital Jackson Memorial, reseñó Univisión.

La FWC solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente, o que pueda tener grabaciones de video o información al respecto, que llame a la línea directa de alerta.

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