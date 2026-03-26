Cicpc detiene a mujer por desfalco de miles de dólares y bolívares a una empresa

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Funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron desarticular un esquema de corrupción interna por parte de una mujer que desfalcó miles de dólares y bolívares a una empresa.

A través de sus redes sociales, Douglas Rico, director del Cicpc, reveló los detalles del procedimiento policial.

Trabajadora de 32 años se apoderó de bonos de transporte en efectivo

De acuerdo con lo informado por Rico, la detenida, identificada como Yesenya De Lourdes Vásquez Cárdenas (32), se desempeñaba como administradora.

Según las pesquisas, Vásquez se valió de su acceso total a las plataformas bancarias para desviar fondos de manera sistemática.

Las investigaciones arrojaron que el monto del desfalco asciende a 8.100.076 bolívares en transacciones digitales y 3.708 dólares en efectivo.

El dinero que estaba destinado específicamente a los viáticos y bonos de transporte de la nómina.

Tras detectar las irregularidades financieras, los sabuesos del Cicpc rastrearon las operaciones y procedieron a la captura de la implicada en la avenida Soublette, parroquia Maiquetía.

Las autoridades determinaron que el dinero del desfalco fue utilizado por la mujer para su beneficio personal, afectando la operatividad de la compañía.

Vásquez Cárdenas quedó puesta a la orden del Ministerio Público del estado La Guaira.

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