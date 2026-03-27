Su suegro le tendió una trampa: revelan la verdad tras detención de joven venezolano por el ICE

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Un joven venezolano resultó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que su suegro llamara al organismo de seguridad.

De acuerdo con los reportes del caso, tras sostener altercado doméstico, un hombre decidió denunciar a la pareja de su hija ante los agentes de inmigración.

El ciudadano Oscar Antonio Castañeda sería quien utilizó ICE como un recurso para que las autoridades detuvieran a su yerno, el venezolano César Herrera Ferrer, en un presunto intento de obstruir la justicia, reseñó Univisión.

Llamó al ICE para evadir su culpa tras un alterado legal

Cuatro días antes de la detención, Castañeda y Herrera Ferrer protagonizaron una disputa en la que, según los informes, el hombre apuntó contra un arma contra el novio de su hija.

Castañeda fue arrestado y posteriormente liberado por este incidente. Posteriormente, se dirigió a la residencia donde convivían su hija, Francesca, y Herrera.

Fue en ese momento cuando el padre contactó directamente a los agentes de ICE para denunciar el estatus migratorio del joven, quien fue detenido de inmediato por el organismo federal.

Francesca Castañeda, hija del denunciante, reveló que su padre habría actuado con la intención de que Herrera Ferrer fuera procesado por inmigración para así impedir que acudiera a la corte a testificar por el altercado violento ocurrido días antes.

Novia del venezolano revela la verdad

“Mi padre hizo la llamada para que César no pudiera declarar en su contra”, declaró Francesca, visiblemente afectada por la situación, que dejó riesgo la permanencia del joven en el país.

César Herrera Ferrer está recluido en el Centro de Detención de ICE en Tacoma, Washington. Su caso generó indignación debido a la naturaleza “curiosa” y controvertida de su captura, en la cual un conflicto civil y criminal se cruzó con las leyes de deportación.

Organizaciones de apoyo al migrante y representantes legales siguen de cerca el proceso, mientras se determina si la detención por parte de ICE puede ser desestimada, en consideración del contexto de presunta coacción a un testigo clave en un caso criminal local.

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