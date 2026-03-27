En video: incendio arrasa con 30 mil hectáreas en Nebraska

Suscríbete a nuestros canales

Un frente de incendios forestales, originado por el impacto de relámpagos y potenciado por vientos erráticos, ha forzado la evacuación inmediata de las poblaciones de Ashby y Hyannis este jueves 26 de marzo de 2026.

El fuego, que se desplaza con rapidez por el estado de Nebraska, ha comprometido diversas construcciones en su trayectoria. Las autoridades locales han habilitado la escuela secundaria de Hyannis como refugio temporal para los residentes desplazados, mientras equipos de emergencia intentan contener el avance del siniestro hacia zonas residenciales.

Cierre de vías y respuesta aérea

Debido a la densidad del humo y la proximidad de los incendios forestales a las carreteras, las autopistas 2 y 61 han sido clausuradas por tiempo indefinido. La magnitud del evento ha requerido la intervención de la Guardia Nacional de Nebraska e Iowa, que ha desplegado helicópteros Black Hawk para realizar descargas de agua en los focos más críticos. Pese a los esfuerzos de los cuerpos de bomberos, las condiciones climáticas dificultan las labores de extinción en el área conocida como Cottonwood.

"Estamos trabajando bajo condiciones climáticas muy difíciles; el fuego sigue activo y los vientos cambian de dirección constantemente, lo que complica el despliegue", informó la Oficina del Sheriff del Condado de Grant.

Daños materiales y alcance del fuego

El balance preliminar indica que los incendios forestales han arrasado aproximadamente 30.000 hectáreas desde su inicio. La Oficina del Sheriff confirmó que múltiples estructuras presentan daños significativos, aunque todavía no se ha realizado un conteo oficial de pérdidas totales. El incidente, también denominado "incendio de Ashby", se mantiene bajo vigilancia constante mientras los equipos terrestres intentan establecer perímetros de seguridad para evitar que las llamas crucen hacia nuevos sectores del condado.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube