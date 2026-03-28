Llamó a la policía para confesar: venezolano recibe sentencia en EEUU tras matar a su pareja de 81 años

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Un joven venezolano fue condenado recientemente en EEUU tras confesar el asesinato de su pareja sentimental en Texas.

De acuerdo con medio Alertas Mundial, el criminal fue identificado como identificado como Alberto Rafael Ferrer Cabrera, de 27 años.

El crimen ocurrió en la ciudad de San Antonio, donde la víctima, un hombre de 81 años llamado Donald Atha Weynandt, perdió la vida tras recibir una herida mortal en el cuello con un arma blanca, la madrugada del 1 de febrero de 2025.

Una llamada de confesión

De acuerdo con los reportes oficiales, fue el propio Ferrer Cabrera quien se comunicó con los servicios de emergencia alrededor de las 5:00 de la mañana. Durante la llamada, el joven admitió a las autoridades que acababa de apuñalar y matar a su pareja, lo que movilizó a las patrullas hacia el lugar de los hechos.

Al llegar a la vivienda, los agentes de policía encontraron el cuerpo de Weynandt y confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de la herida en el cuello. El agresor no opuso resistencia y fue detenido en ese mismo instante. Posteriormente, volvió a aceptar su responsabilidad ante los detectives que lideraron el caso.

Motivo del ataque y sentencia

A pesar de la confesión directa y de las investigaciones realizadas por el departamento de policía, las autoridades no lograron establecer una razón o motivo exacto que detonara el ataque.

Tras un proceso judicial que duró poco más de un año, la justicia de Texas determinó que Ferrer Cabrera deberá cumplir cuatro décadas (40 años) tras las rejas por el homicidio. El veredicto fue dictado por un juez del condado de Bexar el pasado 20 de marzo de 2026.

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