Fingen ser funcionarios para cobrar falsas multas a conductores: alertan sobre nuevo método de estafa

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Autoridades alertan a los conductores sobre un nuevo método de estafa, con el cual los delincuentes se hacen pasar por funcionarios para cobrar falsas multas por pagar.

Los funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) informaron que los perpetradores de este fraude envían mensajes de texto en los que afirman ser parte de la institución.

De acuerdo con el reporte de The Dallas Morning News, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas declaró que no envía mensajes de texto no solicitados sobre supuestas infracciones, tampoco recauda multas por peajes o faltas de tránsito.

La agencia no es una entidad policial y no impone sanciones, recordó el medio local.

Así operan los estafadores por medio de mensajes de texto

La advertencia se realizó luego de que varios conductores en EEUU informaran que recibieron mensajes en los que se les informaba sobre la supuesta existencia de multas de tránsito impagas, infracciones de peaje u otras faltas.

Entre los estados afectados se encuentran Texas, Michigan, Alabama, Rhode Island y North Carolina, informó AlDíaDallas.

Para coaccionar a los conductores a realizar los pagos, los mensajes contienen amenazan con consecuencias tales como el enjuiciamiento, la suspensión del registro del vehículo o la pérdida de los privilegios de conducción si no se cancela el monto de manera inmediata.

Asimismo, los mensajes incluyen un enlace que dirige a los destinatarios a una dirección para realizar el pago. Las autoridades señalaron que estos enlaces se utilizan para recopilar información personal y financiera.

“Este problema ha afectado a múltiples estados desde hace más de un año”, comentó Creighton Root, portavoz del TxDMV.

El Departamento de Policía de Texarkana alertó a los residentes sobre la circulación de estos mensajes en los dispositivos móviles.

En una publicación en Facebook, el departamento indicó que los mensajes de texto pueden contener un lenguaje complejo o inusual, así como advertencias urgentes diseñadas para incitar a una acción inmediata.

Cómo evitar estafas de falsos agentes del Departamento de Vehículos Motorizados

Las autoridades aconsejan a los residentes no hacer clic en los enlaces ni responder a los mensajes.

Cualquier persona que reciba un mensaje de texto sospechoso debe eliminarlo y reportarlo a las autoridades federales.

“Estas estafas están diseñadas para robar información personal y financiera”, afirmó Root.

Si recibe un mensaje sospechoso:

No haga clic en ningún enlace.

No responda ni comparta información personal.

Reporte el mensaje al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en www.ic3.gov, o a la Comisión Federal de Comercio en www.reportfraud.ftc.gov (inglés) / reportefraude.ftc.gov/es (español).

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