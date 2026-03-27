Entró por la ventana del baño: hombre irrumpió en una vivienda para abusar de una niña

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Un hombre de 36 años de edad irrumpió en una vivienda con la intención de abusar sexualmente de una niña pequeña.

El acusado, quien quedó identificado como Jermin Fordyce entró en la casa a través de la ventana de un baño.

Posteriormente, intentó agredir sexualmente a una niña mientras esta dormía en su habitación. El incidente se registró en la localidad de Hackensack, Nueva Jersey (EEUU).

Lo sorprendieron cuando intentaba abusar de la niña

El sospechoso fue reducido por uno de los residentes de la casa. Ahora, Fordyce enfrenta cargos por allanamiento de morada, robo con allanamiento y tentativa de agresión sexual agravada, según informó la Oficina del Fiscal del condado Bergen.

Agentes de la policía de Hackensack acudieron a la casa tras recibir una alerta, cerca de las 3:40 de la madrugada del pasado sábado, se les notificó por un caso de allanamiento de morada con robo.

Una vez en el lugar, encontraron a Fordyce, quien había sido sometido por los residentes de la casa tras hallarlo dentro de uno de los dormitorios, detalló Fox News.

Sometió al agresor cuando lo encontró en la habitación de la menor

La policía describió a la víctima únicamente como una “residente”; sin embargo, el portal NJ.com reveló que se trataba una niña.

Cuando entró en la habitación, Fordyce se bajó los pantalones y se subió encima de la menor mientras dormía. Además, presuntamente, la estranguló durante la agresión, añadieron las autoridades.

Otro de los residentes se despertó al escuchar los ruidos de forcejeo provenientes de la habitación de la niña y logró someter a Fordyce.

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