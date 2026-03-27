Identifican a la víctima de un macabro crimen: hallaron su cadáver en un tanque de agua

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El cuerpo sin vida de un hombre se localizó dentro de un tanque de recolección de agua, por trabajadores que realizaban labores del impieza.

El incidente se registró en el municipio Independencia del estado Yaracuy, durante la mañana de este miércoles 25 de marzo.

De acuerdo con el reporte del medio Yaracuy al Día, el fallecido respondía al nombre de Alexander Eduardo Torrealba Cuicas, de 30 años de edad, cuyo cuerpo presentó múltiples heridas causadas por un arma blanca.

El hallazgo fue realizado por un trabajador de la zona, quien realizaba labores de limpieza en la zona. El mismo dijo que un fuerte olor fétido provenía desde el tanque.

Trabajador encontró el cadáver en un tanque

Al inspeccionar el contenedor de agua, de aproximadamente dos metros de profundidad, el hombre creyó que se trataba de un animal muerto; sin embargo, a los pocos segundos se topó con la escena del crimen y alertó de inmediato a las autoridades.

Debido a las dificultades de acceso al depósito, funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) requirieron el apoyo de una comisión de Protección Civil y Administración de Desastres para realizar la extracción segura del cadáver.

Según los primeros reportes periciales, el cuerpo de Torrealba Cuicas presentaba heridas causadas con un arma punzante en el tórax, el cuello y otras extremidades.

Cicpc avanza con las investigaciones del crimen

El avanzado estado de descomposición impidió determinar de inmediato la data exacta de la muerte, por lo que los restos fueron trasladados a la sede del Senamecf de Yaracuy para la autopsia de ley.

Aunque las investigaciones se encuentran en su fase inicial, los detectives de la policía científica no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte del medio local, el posible móvil del crimen sería una posible venganza, debido a las características de la agresión.

El Cicpc continúa con las experticias técnicas y el entorno social de la víctima para esclarecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y dar con el paradero de los responsables.

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