Acreditaciones sector educativo: administrativos y obreros reciben nuevo pagos este 30 de marzo

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Este lunes 30 de marzo, personal administrativo y obrero del sector educativo en Venezuela comenzó a recibir una serie de pagos.

En su canal de Telegram Pagos MPPE Oficial compartió los detalles de la acreditación que llega a las cuentas nóminas.

Según el reporte, se trata de la asignación del pago por evaluaciones correspondiente al personal de la institución.

A diferencia de los bonos fijos, el pago de evaluaciones es personalizado.

El sistema del Ministerio de Educación establece el monto final basándose en una estructura de escalas que toma en cuenta los siguientes factores:

Nivel académico: Títulos obtenidos (Bachiller, TSU, Profesional).

Antigüedad: Años de servicio en la administración pública.

Carga familiar: Hijos registrados y otras asignaciones.

Los trabajadores pueden verificar el monto exacto depositado a través del portal de Autogestión al Trabajador del MPPE.

El pasado 25 de marzo, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) informó sobre el inicio del proceso de acreditación de pagos y bonificaciones.

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios confirmó que los fondos están siendo procesados mediante el Sistema Patria hacia las distintas entidades bancarias del personal docente, administrativo y obrero.

De acuerdo con la información suministrada por la dirección universitaria, el proceso de acreditación abarca cinco conceptos fundamentales para los trabajadores de la casa de estudios:

Segunda quincena de marzo. Cestaticket: Con un monto establecido de 17.450,00 Bs. Becas: Correspondientes al beneficio estudiantil y de formación. Guardería: Pago del beneficio para los hijos del personal. Bonificaciones: Ajustes y bonos pendientes del mes.

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