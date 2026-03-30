Minec lanza web para reportar delitos ambientales: así puedes denunciar de forma confidencial

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El Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) dio un paso hacia la digitalización de la contraloría social con el lanzamiento de su nuevo portal web: 0800ambiente.com.

Esta plataforma busca modernizar la recepción de denuncias, consultas y solicitudes relacionadas con la preservación del entorno natural en todo el país, según lo detallado en NDP.

El nuevo portal complementa la tradicional línea telefónica 0800-AMBIENT (0800-262.43.68).

Según el ministerio, se trata de una herramienta diseñada para que los ciudadanos reporten de manera responsable y confidencial cualquier ilícito que contravenga las normativas ambientales vigentes, mediante un cuestionario detallado y fácil de usar.

¿Qué se puede denunciar en el portal?

La página web está habilitada para procesar casos críticos que afectan la calidad de vida de las comunidades:

Recursos hídricos: Contaminación de afluentes, botes de aguas servidas y afectación de acuíferos.

Biodiversidad: Captura y comercialización ilegal de fauna silvestre, así como la protección de la flora.

Forestal: Denuncias sobre tala indiscriminada, quema y aprovechamiento ilícito de madera.

Suelos y aire: Extracción ilegal de minerales, movimientos de tierra no autorizados y contaminación sónica o del aire.

El portal permite registrar la ubicación exacta del incidente y adjuntar detalles que faciliten la inspección de los técnicos forestales o guardaparques.

Para acceder directamente, los usuarios pueden ingresar a través del enlace oficial: https://0800ambiente.com/.

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