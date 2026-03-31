¡Prepara el paraguas! Inameh pronostica lluvias con descargas eléctricas en más de 16 estados

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 31 de marzo, prevalecerá en gran parte del territorio nacional un cielo con nubosidad fragmentada y eventos lluviosos acompañados de actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, entre las regiones afectadas figuran la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas y Anzoátegui.

Asimismo, Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, centrales, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Lara, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Pronóstico del Inameh para la tarde y noche

Igualmente, en horas de la tarde y noche se espera cielo nublado y precipitaciones de intensidad variable con eventuales descargas eléctricas.

Según el Inameh, en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia, sin destacar algunas lloviznas en la región centro-norte costera.

Mientras que para la Gran Caracas habrá cielo con nubosidad fragmentada en la mañana, con algunas lloviznas al este de Miranda y La Guaira; a partir del mediodía, se espera un aumento de la nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable.

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