¡Desde 101 dólares! Conviasa lanza nuevas tarifas a siete destinos

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La aerolínea estatal Conviasa anunció su nuevo esquema de tarifas para vuelos nacionales desde Caracas.

Al respecto, la oferta tiene opciones para los viajeros que buscan conectar con el interior del país.

Bajo el lema "viaja más, paga menos", la aerolínea busca incentivar el turismo y la movilidad nacional con boletos que parten desde los 101 dólares.

Los destinos más económicos

Para quienes tienen el presupuesto ajustado, el destino hacia La Fría (Táchira) se posiciona como el más accesible de la lista, con un costo que inicia en los $101.

Le siguen ciudades como Barquisimeto ($119) y Barinas ($120), como las rutas de menor costo en esta actualización de precios.

Además, Conviasa también mantiene sus operaciones hacia puntos estratégicos del occidente y el oriente del país con los siguientes montos de referencia (solo ida):

San Antonio del Táchira: Desde $130.

Santo Domingo del Táchira: Desde $130.

Maracaibo: Desde $140.

Puerto Ordaz: Desde $140.

Los usuarios interesados en adquirir sus boletos pueden hacerlo directamente a través de los canales oficiales de la aerolínea: su portal web www.conviasa.aero, mediante el correo electrónico callcenter@conviasa.aero, o vía telefónica al 0500 2668427.

Asimismo, las compras pueden realizarse presencialmente en cualquiera de sus oficinas comerciales a nivel nacional.

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