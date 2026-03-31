Cónclave en Departamento de Estado: Marcos Rubio recibe a Maria Corina Machado

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La reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado se desarrolla este martes 31 de marzo en Washington D.C.

El encuentro, de carácter oficial, se realiza de forma privada y se presume que ya comenzó en la sede del Departamento de Estado, la misma forma parte de la agenda política entre ambas figuras.

De acuerdo al comunicado emitido, la cita comenzó a las 10:00 de la mañana y se mantiene sin acceso para la prensa. Aunque no se han revelado detalles, se espera que al finalizar se emitan comunicados o declaraciones sobre los temas tratados.

Coincidencia horaria con Washington D.C

Un elemento logístico relevante es que, durante este periodo del año, Washington D.C. y Venezuela comparten el mismo horario debido al horario de verano en Estados Unidos. Esto facilita la coordinación de actividades oficiales entre ambas partes.

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