Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado este 31 de marzo: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrá este martes 31 de marzo una reunión oficial con la opositora venezolana, María Corina Machado, en Washington.

De acuerdo con la agenda publicada por el Departamento de Estado de EEUU, la reunión está prevista que se realice a las 10 de la mañana y el encuentro será privado sin acceso a la prensa.

Hasta el momento no se han hecho públicos los puntos específicos que se abordarán en la reunión.

Se espera que, tras la conclusión del encuentro este martes, ambas partes emitan declaraciones o comunicados oficiales sobre los avances de las conversaciones estratégicas sostenidas en Washington.