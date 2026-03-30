Aeropuertos de EEUU reanudan operaciones con normalidad tras cese del conflicto salarial

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El Gobierno de Estados Unidos reactivó el pago de salarios para 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), logrando estabilizar la operatividad en las terminales aéreas tras semanas de parálisis.

La medida surge tras una directiva de emergencia que permitió desembolsar fondos retroactivos, poniendo fin a una crisis que generó tiempos de espera superiores a las cuatro horas, la cifra más alta en los 25 años de historia de la agencia.

Aeropuertos clave como los de Nueva York, Houston y Dallas reportaron este lunes un flujo de pasajeros normalizado, marcando un alivio para el sistema de transporte nacional después de que las ausencias de personal alcanzaran picos del 12.4%.

Disputa

A pesar de esta inyección económica, la disputa política en el Congreso mantiene en vilo la financiación total del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejando a decenas de miles de empleados federales sin remuneración.

El conflicto escaló debido a las exigencias presupuestarias y las reformas migratorias solicitadas por la oposición, lo que provocó la renuncia de 500 oficiales desde mediados de febrero según detalla Infobae.

Resulta importante que la administración mantenga el despliegue de refuerzos de seguridad en 14 aeropuertos estratégicos, especialmente ante el incremento del 5% en el volumen de viajeros por la temporada de vacaciones primaverales, hasta que la situación laboral y financiera se resuelva de manera definitiva.

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