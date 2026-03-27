Mike Johnson bloquea plan del Senado y lanza nueva ley de fondos para el DHS

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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, decidió desafiar el consenso alcanzado en el Senado al anunciar una propuesta de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por un periodo estricto de 60 días.

Esta maniobra ignora el proyecto bipartidista previo que buscaba excluir fondos para el ICE y la CBP, intensificando la disputa presupuestaria en Washington según detalla Telemundo noticias.

Al priorizar el financiamiento total de las agencias de control fronterizo, Johnson busca consolidar la postura republicana, aunque esto signifique detener el avance de la normativa que ya contaba con el visto bueno de la Cámara Alta antes de su receso de dos semanas.

De qué va la propuesta

La estrategia de la Cámara de Representantes introduce una pausa importante en las operaciones administrativas, poniendo en riesgo la estabilidad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y amenazando con agravar los retrasos operativos en los aeropuertos del país.

Mientras los demócratas del Senado mantienen su promesa de bloquear fondos para control migratorio sin restricciones, la incertidumbre crece debido a la falta de una fecha oficial para la votación y la posible intervención de figuras externas como Donald Trump.

El desenlace de este pulso legislativo determinará si el DHS cuenta con los recursos necesarios para operar sin interrupciones durante el próximo bimestre o si el sistema de transporte nacional enfrentará un colapso logístico.

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