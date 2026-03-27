¿Se acaba el caos en los vuelos? Trump ordena pago inmediato a agentes de seguridad

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El presidente Donald Trump, anunció este jueves una orden ejecutiva dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para efectuar el pago inmediato a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes han trabajado sin remuneración por más de 40 días.

A través de Truth Social, el mandatario calificó la parálisis presupuestaria como una "emergencia nacional" provocada por el bloqueo de los demócratas, a quienes acusa de priorizar fronteras abiertas sobre la seguridad del país.

Objetivo

Esta medida busca detener lo que Trump describe como el "caos en los aeropuertos", permitiendo que los 50,000 agentes de seguridad reciban sus salarios atrasados a pesar de que el Congreso no ha logrado un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según detalla Telemundo, la falta de pagos ha provocado una crisis operativa sin precedentes este mes, con tasas de ausentismo que superan el 40% en centros neurálgicos como Houston y Atlanta.

Impacto de la crisis

Es importante destacar que esta escasez de personal ha generado filas de seguridad de hasta cinco horas y la cancelación masiva de vuelos, justo cuando millones de ciudadanos se disponen a viajar por las vacaciones de primavera.

Para intentar mitigar el colapso, el gobierno incluso desplegó agentes de ICE en los puntos de control, lo que generó otra ola de detenciones a inmigrantes.

Sin embargo, expertos advierten que solo el restablecimiento de los salarios podrá normalizar las operaciones aéreas y frenar la renuncia de cientos de empleados que ya han abandonado sus puestos por la precariedad financiera.

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