Joven inmigrante degolla a su esposo de 81 años en Texas: esta es su condena

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La justicia de Texas cerró un capítulo violento con la condena de Alberto Rafael Ferrer Cabrera, de 27 años, a quien la jueza Kristina Escalona sentenció a 40 años de prisión el pasado viernes.

El joven confesó haber asesinado a su pareja, Donald Atha Weynandt, de 81 años, en un suceso que conmocionó a San Antonio en febrero de 2025.

Crimen

Tras llamar él mismo al 911 para admitir el crimen, las autoridades hallaron el cuerpo de la víctima en una vivienda de la calle Felisa con heridas fatales de arma blanca.

Este caso resalta la gravedad de la violencia doméstica en el condado de Bexar, donde la fiscalía reafirmó su postura de aplicar castigos severos contra quienes vulneren la seguridad de los adultos mayores.

Aunque inicialmente enfrentó señalamientos por su estatus migratorio y una orden de detención de ICE, el expediente judicial actual se centra exclusivamente en el cargo de asesinato según detalla Ksat.com.

Motivos

Durante el proceso, la fiscalía reveló que Ferrer Cabrera sufría altos niveles de estrés debido a los trámites para traer a su hijo de cuatro años desde Colombia a Estados Unidos, factor que, sin ser una justificación, arrojó luz sobre su estado mental al momento del ataque.

Es importante destacar que el sistema judicial local priorizó la resolución del homicidio, garantizando que el responsable cumpla su condena en territorio estadounidense antes de cualquier trámite administrativo adicional.

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