Alerta en el bolsillo: el galón de gasolina a $3.84 obliga al Servicio Postal a medidas históricas

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El impacto del conflicto en Oriente Próximo llegó finalmente al correo de los estadounidenses. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció una medida histórica: la implementación de su primer recargo por combustible en la historia de la agencia.

A partir del próximo 26 de abril, enviar un paquete será un 8% más caro. Esta decisión responde al vertiginoso aumento en los costos de transporte y energía derivado del conflicto bélico, una presión financiera que ha llevado a la agencia al límite de su capacidad operativa.

El recargo: ¿A qué servicios afecta?

A diferencia de los aumentos de tarifas tradicionales, este ajuste ha sido diseñado como una medida temporal para "alinear los costos con el mercado".

Servicios afectados: El recargo del 8% se aplicará exclusivamente a productos competitivos como Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select .

Lo que no cambia: Las cartas y sellos de First-Class (actualmente en 78 centavos) están exentos de este recargo por combustible.

Vigencia: La medida entrará en vigor a finales de abril y se prevé que se elimine gradualmente el 17 de enero de 2027, dependiendo de la estabilidad de los precios del crudo.

El factor Irán y la crisis del petróleo

El detonante de este aumento es la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, el punto de tránsito más crítico para el petróleo mundial.

Desde que comenzaron las hostilidades el pasado 28 de febrero, el flujo de crudo se ha visto gravemente interrumpido:

Bloqueo logístico: Irán ha paralizado prácticamente todo el tráfico de buques petroleros en el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo global. Precios récord: En EE. UU., el precio promedio de la gasolina regular ya supera los 3.84 dólares por galón, un aumento drástico comparado con los $2.98 dólares previos al estallido del conflicto. Costos de transporte: El combustible diesel, vital para la flota de USPS, ha subido a $5.37 por galón, obligando a la agencia a solicitar este "puente financiero" ante la Comisión Reguladora Postal (PRC).

"Impuesto Trump": el debate político en 2026

La medida no ha tardado en generar reacciones en Washington. Mientras el Postmaster General, David Steiner, advierte que el Servicio Postal podría quedarse sin fondos para octubre si no se toman medidas drásticas, la oposición ha comenzado a calificar el recargo como el "Impuesto al Correo de Trump".

Senadores y gobernadores han señalado que el costo de vida —desde alimentos hasta envíos postales— se ha vuelto insostenible bajo el clima de guerra actual.

No obstante, USPS defiende la medida argumentando que su recargo es menos de un tercio de lo que ya cobran competidores privados como FedEx o UPS, quienes han aplicado cargos por combustible de hasta el 28% en las últimas semanas.

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