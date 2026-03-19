Adiós al contrato millonario: por qué Amazon y el Servicio Postal ya no son aliados

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Amazon, el mayor cliente del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), confirmó que planea recortar drásticamente su dependencia de la agencia federal, una decisión que podría dejar un agujero de miles de millones de dólares en las arcas postales.

La ruptura, que se ha gestado tras un año de negociaciones fallidas, marca el fin de una era de colaboración y el inicio de una competencia directa por el control de la "última milla".

El "Gran Recorte": dos tercios menos para septiembre

Amazon no solo está reduciendo su volumen de envíos actuales, sino que ha puesto una fecha límite para una desconexión mayor.

Para septiembre de 2026, coincidiendo con la expiración de su contrato actual, el gigante del e-commerce pretende haber desviado al menos dos tercios de sus paquetes hacia su propia red de distribución.

Impacto masivo: El año pasado, el USPS entregó más de mil millones de paquetes de Amazon, lo que representó el 15% de todo su volumen nacional.

Incertidumbre oficial: "No sabría decirles dónde va a terminar esto", admitió con resignación el director general del USPS, David Steiner.

El conflicto: de la negociación a la "subasta"

Lo que comenzó como una mesa de diálogo para extender la relación por años terminó en un enfrentamiento público. Según Amazon, el USPS cambió las reglas del juego a último minuto:

Negociación fallida: Amazon asegura haber negociado de buena fe durante más de un año, prometiendo ingresos multimillonarios al servicio postal. El giro inesperado: En lugar de renovar el contrato directo, el USPS introdujo un modelo de subasta para acceder a su red de entrega local y sus 18,000 centros de procesamiento. La respuesta de Amazon: Aunque la empresa presentó una oferta en dicha subasta, ya prepara su infraestructura para operar de forma totalmente independiente si es necesario.

Crisis financiera: ¿El fin del efectivo en el USPS?

La salida de Amazon llega en el peor momento posible para la agencia federal. David Steiner reconoció que la situación financiera es crítica, planteando un escenario casi impensable:

Octubre 2026: El USPS podría quedarse sin flujo de efectivo en apenas seis meses si se ve obligado a cumplir con los pagos de jubilación pendientes.

La red de "última milla": Al abrir su red a subasta, el USPS busca diversificar sus ingresos y no depender de un solo gigante, pero el riesgo de perder el volumen de Amazon antes de encontrar sustitutos es extremadamente alto.

El futuro de tus paquetes: ¿Quién los entregará?

Con Amazon fortaleciendo su propia red de camionetas y centros regionales (que ya permiten entregas en menos de 3 horas en muchas ciudades), es probable que el icónico camión blanco del correo deje de visitar tu casa con cajas de Amazon tan frecuentemente.

La empresa de Jeff Bezos ha dejado claro su mensaje: "Debemos prepararnos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes independientemente del resultado de la subasta".

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