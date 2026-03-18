Amazon Prime 2026: cómo recibir tu pedido en solo una hora en más de 2.000 ciudades

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Amazon oficializó el despliegue masivo de su nuevo servicio de entregas ultrarrápidas en más de 2,000 localidades de Estados Unidos.

Lo que antes tomaba días o incluso horas, ahora se reduce a una ventana de tiempo similar a lo que tardas en ver una película: tres horas o menos.

Con este movimiento, el gigante de Seattle busca consolidar su dominio frente a competidores como Walmart en un mercado donde la inmediatez es el nuevo estándar de lujo.

De la pantalla a tu puerta en 180 minutos

Amazon ha seleccionado un catálogo de 90.000 artículos críticos —desde leche y detergente hasta medicamentos y cargadores de iPhone— para este servicio de alta prioridad.

Costos y opciones de entrega:

Entrega en 3 horas: $4.99 para miembros Prime / $14.99 para clientes generales.

Entrega en 1 hora (Zonas seleccionadas): $9.99 para miembros Prime / $19.99 para clientes generales.

Cobertura: Disponible en metrópolis como Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., pero también en ciudades en crecimiento como Boise, Idaho y Des Moines, Iowa.

El secreto detrás de la velocidad: IA y regionalización

Para lograr que un paquete llegue a tu casa en 60 minutos, Amazon ha tenido que reestructurar por completo su columna vertebral logística:

Red Dividida: El sistema en EE. UU. ahora opera en ocho zonas regionales, lo que reduce la distancia física que recorre un producto. Inteligencia Artificial: Algoritmos de IA predicen qué productos comprarán los vecinos de una zona específica para almacenarlos en centros de micro-distribución cercanos. Robótica Avanzada: La clasificación de pedidos en los almacenes se realiza ahora en una fracción del tiempo original gracias a sistemas automatizados de última generación.

La guerra contra Walmart

Amazon no está solo en esta carrera. Walmart ha informado que ya ofrece entregas en menos de tres horas al 95% de la población estadounidense, superando el 76% que cubría hace apenas tres años.

Esta competencia directa está beneficiando al consumidor, obligando a ambas empresas a reducir tiempos y mejorar la precisión de sus envíos.

“Vimos la oportunidad de facilitar la vida de los clientes al tiempo que desbloqueamos aún más valor para los miembros Prime”, afirmó Udit Madan, vicepresidente sénior de operaciones de Amazon.

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