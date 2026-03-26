Congresista de EEUU proponer nuevos cambios en la política del TPS: cómo beneficia a los venezolanos

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La congresista estadounidense María Elvira Salazar anunció la firma de una medida para acelerar la aprobación de una ley que busca proteger a los venezolanos en EEUU.

A través de su cuenta de X, aclaró que el objetivo principal es obligar al Congreso a votar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), asegurando que los ciudadanos puedan permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Esta iniciativa surge bajo el argumento de que Venezuela todavía no ofrece las condiciones de seguridad necesarias para que sus ciudadanos regresen, por lo que es necesario garantizarles estabilidad legal y laboral mientras persistan riesgos.

Extensión del beneficio por 18 meses

La propuesta busca ampliar la protección migratoria por un período adicional de un año y medio. Con este tiempo extra, se pretende que miles de venezolanos que ya están en EEUU no queden desamparados y puedan mantener sus permisos de trabajo actuales, evitando así el miedo a la deportación.

Una vía rápida en el Congreso

Para lograr este objetivo, se está utilizando un mecanismo legislativo que permite llevar el proyecto directamente al pleno de la Cámara de Representantes. Esto evita los retrasos habituales en las comisiones y fuerza a los legisladores a tomar una decisión final de manera más rápida sobre esta propuesta, que cuenta con el apoyo de miembros de ambos partidos.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal es un programa de ayuda humanitaria que el gobierno de EEUU otorga a personas de países que atraviesan conflictos armados o crisis extremas. Este beneficio impide que los beneficiarios sean expulsados del país y les otorga el derecho legal de trabajar mientras la protección esté vigente.

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