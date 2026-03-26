Trump se pronuncia sobre la segunda audiencia de Nicolás Maduro este 26 de marzo: detalles

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El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este jueves que el dirigente venezolano Nicolás Maduro enfrentará nuevos cargos judiciales próximamente.

Durante una declaración a la prensa antes de una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump señaló que las acusaciones actuales son solo una pequeña parte de las acciones por las cuales será procesado.

"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró Trump.

Maduro, de 63 años, compareció hoy ante un juez en Nueva York tras permanecer casi tres meses detenido en una cárcel de Brooklyn.

Seguridad en el tribunal

El edificio donde se lleva a cabo la audiencia esta rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Las autoridades instalaron vallas metálicas y barricadas para controlar el acceso, mientras patrullas policiales vigilan constantemente los alrededores para evitar incidentes.

Presencia de medios y ciudadanos

En las afueras del sitio se concentraron diversos grupos de personas para seguir de cerca el desarrollo del caso. Asimismo, una gran cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales acudieron al lugar para cubrir la comparecencia de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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