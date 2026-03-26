Reglas de la Corte de Nueva York en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores: qué no se debe hacer

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Este jueves 26 de marzo, el proceso judicial para el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores vive hoy una jornada crucial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Tras consultar a expertos en el sistema legal estadounidense, la periodista Luz Mely Reyes confirmó que se trata de una audiencia de seguimiento para revisar el estado del proceso.

No obstante, el ambiente en el tribunal está marcado por un control riguroso. Aunque el acceso es permitido para el público general, las reglas dentro de la sala son inflexibles.

Prohibición de cámaras y grabadoras

Según la información obtenida por la periodista, una de las normas más estrictas del tribunal es la ausencia total de equipos audiovisuales. No se pueden tomar fotografías ni realizar videos de lo que ocurre adentro.

Debido a esto, las únicas imágenes que circularán sobre lo que pase hoy serán los dibujos realizados a mano por los artistas de corte, quienes son los únicos autorizados para retratar la comparecencia.

Situación de los acusados y la defensa

En cuanto a la situación legal de los implicados, se confirmó que por el momento no existe ninguna propuesta para que salgan bajo fianza. Por otro lado, la defensa presentó una moción de último minuto; ante esto, el juez ya cuenta con abogados de oficio listos para intervenir de inmediato si fuera necesario tomar una decisión sobre este recurso legal.

Reglas para los asistentes

Quienes asistan a la audiencia deben cumplir con protocolos de seguridad y comportamiento muy específicos. Está terminantemente prohibido hablar en voz alta, intentar grabar con teléfonos celulares o dirigirse de cualquier forma a los señalados. El incumplimiento de estas normas podría generar la expulsión inmediata de la sala.

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