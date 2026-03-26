En imágenes: así se encuentran los alrededores de la Corte en Nueva York para la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

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Desde las primeras horas de este jueves 26 de marzo, las adyacencias del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York presentan un despliegue de seguridad y una aglomeración masiva de personas.

Medios internacionales y agencias reportaron la presencia de periodistas, ciudadanos y manifestantes en Manhattan para seguir de cerca la segunda audiencia del proceso judicial que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Además, diversos usuarios de X notificaron la llegada de grupos a favor y en contra, quienes mantienen intercambios verbales bajo la vigilancia de la policía local.

Negocio en las filas: puestos de hasta 1.000 dólares

Una de las situaciones más llamativas en las afueras de la Corte es la aparición de los llamados "guarda puestos". Debido a la enorme expectativa por entrar a la sala, varias personas pernoctaron en carpas desde el pasado martes 24 de marzo para asegurar un lugar en la fila.

De acuerdo con diversos reportes, estos individuos están cobrando a reporteros y particulares sumas que oscilan entre los 200 y los 1.000 dólares por ceder su espacio.

La agencia EFE y otros medios documentaron las carpas instaladas en la acera, evidenciando cómo la espera se convertió en una oportunidad lucrativa ante el acceso limitado al tribunal.

El punto central de la audiencia

Dentro del tribunal, el foco principal de la sesión es la moción presentada por la defensa de Maduro y Flores para desestimar el caso. Los abogados Barrick Pollack y su equipo alegan que el Departamento del Tesoro de EEUU está violando el derecho constitucional a la defensa de sus clientes.

El argumento central es que las sanciones impuestas por EEUU impiden el uso de fondos del Estado venezolano para costear los honorarios legales. Según la defensa, la ley venezolana obliga al país a sufragar estos gastos, y al estar bloqueados los recursos, se les estaría negando una representación técnica adecuada en este proceso.

Despliegue de prensa y manifestantes

Decenas de periodistas nacionales e internacionales se encuentran en el lugar para reportar cada movimiento, mientras que grupos de ciudadanos con pancartas mantienen la presión mediática en la entrada principal.

Las fotografías del área muestran un cerco policial estricto y una logística compleja para gestionar a la multitud que espera el desenlace de esta jornada legal. A pesar del ruido, no se han registrado incidentes de violencia física.

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