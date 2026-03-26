Comité Olímpico Internacional desata polémica: nueva norma en pruebas femeninas

Suscríbete a nuestros canales

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una política histórica para la categoría femenina en el deporte olímpico, que comenzará a aplicarse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida establece que solo las mujeres biológicas podrán competir en pruebas femeninas, con el objetivo de garantizar equidad, seguridad e integridad en la competencia de élite.

Dicha decisión llega tras años de debate y controversias sobre la participación de atletas transgénero y atletas con diferencias en el desarrollo sexual, así lo anunció la agencia de noticias EFE.

Pruebas de elegibilidad: detección del gen SRY

Para determinar la elegibilidad, el COI implementará una prueba de detección del gen SRY, exclusivo de hombres biológicos. La prueba requiere una muestra de saliva o sangre y se realiza una sola vez en la vida de la atleta. Según el comunicado oficial:

"El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino."

Esta prueba se considera poco intrusiva y científica, diseñada para evitar conflictos y garantizar que la competencia sea justa en todos los deportes de alto rendimiento.

Excepciones y limitaciones

El COI contempla "raras excepciones" para ciertas atletas con condiciones médicas específicas:

Atletas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos.

Personas con otras diferencias o trastornos del desarrollo sexual que no obtengan ventajas anabólicas o de rendimiento por la testosterona.

Por el contrario, los atletas transgénero XY y aquellos con trastornos sensibles a los andrógenos deberán competir en la categoría masculina, limitando la participación femenina únicamente a mujeres biológicas.

Antecedentes y controversias

La medida surge después de polémicas recientes en eventos deportivos como París 2024 y el Mundial 2023, donde ciertas atletas fueron cuestionadas por supuesta elegibilidad de género.

La organización señaló que estas situaciones demostraron la necesidad de "reglas claras y uniformes" para evitar conflictos y asegurar que todas las competidoras tengan condiciones equitativas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube