Juez de Nueva York emite su decisión sobre el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores: esto se sabe

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El juez federal Alvin Hellerstein confirmó este jueves que el proceso penal contra Nicolás Maduro seguirá adelante en EEUU.

Según medios internacionales, a pesar de los reclamos de la defensa sobre la falta de fondos para pagar a los abogados, el magistrado del Distrito Sur de Nueva York fue aseguró que no desestimará los cargos.

La decisión del juez

Durante la audiencia, de este 26 de marzo, se discutió si el bloqueo de dinero, causado por las sanciones de Washington, impide una defensa justa. Los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores, argumentaron que estas restricciones financieras violan sus derechos constitucionales.

Sin embargo, el juez rechazó anular el caso, dejando claro que la disputa por los honorarios no detendrá la marcha de la justicia estadounidense.

El conflicto por el pago de abogados

El equipo legal de Maduro y Flores sostiene que las medidas impuestas desde la administración de Donald Trump asfixiaron su capacidad de maniobra. Según los defensores, el hecho de que el Estado venezolano no pueda cubrir los costos legales debido a las sanciones del Departamento del Tesoro les impide contar con la representación que ellos eligen, lo que consideran una falta grave a sus garantías.

Para el juez Hellerstein, los problemas económicos para contratar defensa no son motivo suficiente para cancelar un proceso de esta magnitud. Con esta negativa, el tribunal ratifica que las acusaciones deben resolverse en un juicio, sin importar las trabas financieras que enfrenten los acusados para costear a sus representantes privados.

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