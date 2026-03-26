Última llamada: estas son las posiciones para postularte hoy en el Aeropuerto de Miami

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El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) abrió una nueva ventana de oportunidad para profesionales y técnicos en Florida.

El Departamento de Aviación del Condado de Miami-Dade actualizó su lista de vacantes críticas, ofreciendo salarios competitivos que alcanzan los $158.000 anuales y un paquete robusto de beneficios gubernamentales.

Si estás buscando estabilidad laboral en uno de los motores económicos más importantes del estado, esta es tu oportunidad. A continuación, detallamos todas las posiciones disponibles y sus cierres de postulación.

Vacantes disponibles y escalas salariales

El MIA busca perfiles que van desde la gestión de proyectos de construcción hasta contabilidad y mantenimiento especializado. Atención a las fechas límite, ya que algunas cierran hoy mismo.

Puesto Salario Anual (Rango) Fecha Límite Construction Manager 3 $91,106 — $158,277 31 de marzo Construction Manager 2 $82,113 — $143,190 HOY (26 de marzo) Plumber Supervisor $73,634 — $112,169 30 de marzo Airport Plant Mechanic $60,746 — $93,046 HOY (26 de marzo) Technical Services Planner $56,984 — $101,050 30 de marzo Airport Accountant 1 $46,585 — $82,113 25 de marzo (Vencida) Airport Operations Agent $42,678 — $74,336 30 de marzo Airport Architectural Drafter $41,518 — $68,354 3 de abril

Nota importante: Las posiciones para Aviation IT Sr Software Developer y Airport APM Technician ya han sido retiradas del portal por haber cubierto su cupo o vencido su plazo.

Requisitos clave para los puestos destacados

Gestión de Construcción (CM3/CM2): Se requiere título de bachiller en Ingeniería, Arquitectura o Construcción, además de 5 a 7 años de experiencia en gestión de proyectos.

Plumber Supervisor: Es indispensable el diploma de secundaria y el Certificado de Maestro Plomero de Miami-Dade , con disponibilidad para turnos rotativos.

Plant Mechanic: Especialistas en generadores diésel con al menos 3 años de experiencia y licencia de conducir válida.

Architectural Drafter: Requiere dominio de AutoCAD y al menos 3 años de experiencia en dibujo técnico.

Beneficios de trabajar en el Condado de Miami-Dade

Más allá del salario base, el MIA ofrece un esquema de compensación integral que incluye:

Protección familiar: Seguro médico, permiso parental remunerado y licencias por enfermedad.

Tiempo libre: Vacaciones pagas y feriados oficiales del condado.

Futuro financiero: Opciones de ahorro para la jubilación.

Crecimiento: Reintegro del 50% de la matrícula educativa para empleados que deseen seguir capacitándose.

Cómo postularse paso a paso

Para aplicar, debes dirigirte exclusivamente al portal de empleos del Condado de Miami-Dade. El proceso es digital y requiere los siguientes pasos:

Crear un perfil: Es obligatorio registrarse con nombre, dirección, fecha de nacimiento y Seguro Social. Búsqueda por Job ID: Puedes localizar la vacante específica usando el número de anuncio. Solicitud individual: Debes enviar una postulación por cada puesto de interés. Filtros de seguridad: Al ser un entorno aeroportuario, los finalistas deberán superar una revisión de antecedentes penales, verificación laboral y registro de huellas dactilares.

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