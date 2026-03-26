Última llamada: estas son las posiciones para postularte hoy en el Aeropuerto de Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) abrió una nueva ventana de oportunidad para profesionales y técnicos en Florida.
El Departamento de Aviación del Condado de Miami-Dade actualizó su lista de vacantes críticas, ofreciendo salarios competitivos que alcanzan los $158.000 anuales y un paquete robusto de beneficios gubernamentales.
Si estás buscando estabilidad laboral en uno de los motores económicos más importantes del estado, esta es tu oportunidad. A continuación, detallamos todas las posiciones disponibles y sus cierres de postulación.
Vacantes disponibles y escalas salariales
El MIA busca perfiles que van desde la gestión de proyectos de construcción hasta contabilidad y mantenimiento especializado. Atención a las fechas límite, ya que algunas cierran hoy mismo.
|Puesto
|Salario Anual (Rango)
|Fecha Límite
|Construction Manager 3
|$91,106 — $158,277
|31 de marzo
|Construction Manager 2
|$82,113 — $143,190
|HOY (26 de marzo)
|Plumber Supervisor
|$73,634 — $112,169
|30 de marzo
|Airport Plant Mechanic
|$60,746 — $93,046
|HOY (26 de marzo)
|Technical Services Planner
|$56,984 — $101,050
|30 de marzo
|Airport Accountant 1
|$46,585 — $82,113
|25 de marzo (Vencida)
|Airport Operations Agent
|$42,678 — $74,336
|30 de marzo
|Airport Architectural Drafter
|$41,518 — $68,354
|3 de abril
Nota importante: Las posiciones para Aviation IT Sr Software Developer y Airport APM Technician ya han sido retiradas del portal por haber cubierto su cupo o vencido su plazo.
Requisitos clave para los puestos destacados
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Gestión de Construcción (CM3/CM2): Se requiere título de bachiller en Ingeniería, Arquitectura o Construcción, además de 5 a 7 años de experiencia en gestión de proyectos.
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Plumber Supervisor: Es indispensable el diploma de secundaria y el Certificado de Maestro Plomero de Miami-Dade, con disponibilidad para turnos rotativos.
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Plant Mechanic: Especialistas en generadores diésel con al menos 3 años de experiencia y licencia de conducir válida.
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Architectural Drafter: Requiere dominio de AutoCAD y al menos 3 años de experiencia en dibujo técnico.
Beneficios de trabajar en el Condado de Miami-Dade
Más allá del salario base, el MIA ofrece un esquema de compensación integral que incluye:
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Protección familiar: Seguro médico, permiso parental remunerado y licencias por enfermedad.
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Tiempo libre: Vacaciones pagas y feriados oficiales del condado.
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Futuro financiero: Opciones de ahorro para la jubilación.
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Crecimiento: Reintegro del 50% de la matrícula educativa para empleados que deseen seguir capacitándose.
Cómo postularse paso a paso
Para aplicar, debes dirigirte exclusivamente al portal de empleos del Condado de Miami-Dade. El proceso es digital y requiere los siguientes pasos:
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Crear un perfil: Es obligatorio registrarse con nombre, dirección, fecha de nacimiento y Seguro Social.
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Búsqueda por Job ID: Puedes localizar la vacante específica usando el número de anuncio.
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Solicitud individual: Debes enviar una postulación por cada puesto de interés.
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Filtros de seguridad: Al ser un entorno aeroportuario, los finalistas deberán superar una revisión de antecedentes penales, verificación laboral y registro de huellas dactilares.
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