Empleo

Última llamada: estas son las posiciones para postularte hoy en el Aeropuerto de Miami

Si buscas estabilidad laboral en uno de los motores económicos más importantes del estado, esta es tu oportunidad

Por Martín Sojo
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 12:42 pm

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) abrió una nueva ventana de oportunidad para profesionales y técnicos en Florida.

El Departamento de Aviación del Condado de Miami-Dade actualizó su lista de vacantes críticas, ofreciendo salarios competitivos que alcanzan los $158.000 anuales y un paquete robusto de beneficios gubernamentales.

Si estás buscando estabilidad laboral en uno de los motores económicos más importantes del estado, esta es tu oportunidad. A continuación, detallamos todas las posiciones disponibles y sus cierres de postulación.

Vacantes disponibles y escalas salariales

El MIA busca perfiles que van desde la gestión de proyectos de construcción hasta contabilidad y mantenimiento especializado. Atención a las fechas límite, ya que algunas cierran hoy mismo.

Puesto Salario Anual (Rango) Fecha Límite
Construction Manager 3 $91,106 — $158,277 31 de marzo
Construction Manager 2 $82,113 — $143,190 HOY (26 de marzo)
Plumber Supervisor $73,634 — $112,169 30 de marzo
Airport Plant Mechanic $60,746 — $93,046 HOY (26 de marzo)
Technical Services Planner $56,984 — $101,050 30 de marzo
Airport Accountant 1 $46,585 — $82,113 25 de marzo (Vencida)
Airport Operations Agent $42,678 — $74,336 30 de marzo
Airport Architectural Drafter $41,518 — $68,354 3 de abril

Nota importante: Las posiciones para Aviation IT Sr Software Developer y Airport APM Technician ya han sido retiradas del portal por haber cubierto su cupo o vencido su plazo.

Requisitos clave para los puestos destacados

  • Gestión de Construcción (CM3/CM2): Se requiere título de bachiller en Ingeniería, Arquitectura o Construcción, además de 5 a 7 años de experiencia en gestión de proyectos.

  • Plumber Supervisor: Es indispensable el diploma de secundaria y el Certificado de Maestro Plomero de Miami-Dade, con disponibilidad para turnos rotativos.

  • Plant Mechanic: Especialistas en generadores diésel con al menos 3 años de experiencia y licencia de conducir válida.

  • Architectural Drafter: Requiere dominio de AutoCAD y al menos 3 años de experiencia en dibujo técnico.

Beneficios de trabajar en el Condado de Miami-Dade

Más allá del salario base, el MIA ofrece un esquema de compensación integral que incluye:

  • Protección familiar: Seguro médico, permiso parental remunerado y licencias por enfermedad.

  • Tiempo libre: Vacaciones pagas y feriados oficiales del condado.

  • Futuro financiero: Opciones de ahorro para la jubilación.

  • Crecimiento: Reintegro del 50% de la matrícula educativa para empleados que deseen seguir capacitándose.

Cómo postularse paso a paso

Para aplicar, debes dirigirte exclusivamente al portal de empleos del Condado de Miami-Dade. El proceso es digital y requiere los siguientes pasos:

  1. Crear un perfil: Es obligatorio registrarse con nombre, dirección, fecha de nacimiento y Seguro Social.

  2. Búsqueda por Job ID: Puedes localizar la vacante específica usando el número de anuncio.

  3. Solicitud individual: Debes enviar una postulación por cada puesto de interés.

  4. Filtros de seguridad: Al ser un entorno aeroportuario, los finalistas deberán superar una revisión de antecedentes penales, verificación laboral y registro de huellas dactilares.

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