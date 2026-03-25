Nuevas reglas de estacionamiento en Miami-Dade: ¿Cómo evitar multas de $1.000 y la cárcel?

Suscríbete a nuestros canales

En una ofensiva sin precedentes contra el uso indebido de beneficios públicos, la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, Florida, ha anulado una gran cantidad de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad.

Esta acción surge a raíz de una auditoría exhaustiva que tiene como objetivo devolver los espacios de movilidad a quienes realmente los necesitan: veteranos, ancianos y residentes con limitaciones físicas legítimas.

Una auditoría masiva ha revelado irregularidades en Miami-Dade

El Recaudador de Impuestos del condado, Dariel Fernandez, está al frente de esta iniciativa de "tolerancia cero".

Según los informes oficiales de su oficina y reportes de cadenas aliadas como NBC 6 y CBS News Miami, las autoridades han revisado más de 12.000 solicitudes emitidas en los últimos dos años.

Los resultados son contundentes: entre las fases iniciales de enero y las actualizaciones de marzo de 2026, más de 1.400 permisos han sido revocados o están en proceso de cancelación.

Las irregularidades encontradas van desde certificaciones médicas dudosas hasta el uso de permisos que pertenecen a personas fallecidas o a familiares que no estaban presentes en el vehículo.

¿Cuáles son las consecuencias para quienes infrinjan la ley en Miami-Dade?

El condado no solo está enviando cartas de cancelación; también está trabajando en conjunto con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Los ciudadanos que usen permisos fraudulentos se enfrentan a castigos severos según la ley de Florida, que incluyen: multas de hasta $1.000, penas de cárcel de hasta un año y la prohibición de obtener un permiso legítimo por un periodo de hasta cuatro años.

"Estamos protegiendo una vida", afirmó Fernandez en un comunicado de la Oficina del Recaudador de Impuestos. "Cada permiso fraudulento representa un espacio que le quitan a un residente que realmente necesita ayuda por una limitación de movilidad".

El impacto en puntos críticos como Miami Beach

Fuentes consultadas como Local 10 News destacan que el abuso del sistema había llegado a niveles críticos en zonas de alta demanda como Miami Beach.

En estas áreas, era común observar cuadras enteras con vehículos que portaban placas de discapacidad, lo que dificultaba el acceso para los usuarios legítimos y afectaba la recaudación por parquímetros, ya que estos permisos suelen eximir del pago en espacios públicos.

La auditoría continúa activa y las autoridades instan a la población a entregar voluntariamente cualquier permiso que haya sido obtenido de manera irregular antes de que las investigaciones deriven en procesos judiciales

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube