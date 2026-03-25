¡Multas de hasta $4,000! Texas endurece sanciones por esta infracción común al volante

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Manejar en Texas se ha vuelto una tarea de máxima responsabilidad, no solo por el creciente flujo vehicular, sino por la severidad de las nuevas medidas de control.

Las autoridades del "Estado de la estrella solitaria" han lanzado una advertencia clara: el uso del teléfono celular al volante ya no es una simple distracción, sino una ofensa que puede escalar a cargos penales y multas que golpean severamente el bolsillo.

El costo de la distracción: De $99 a $4,000

Aunque una infracción inicial por manipular el teléfono puede comenzar en los 99 dólares, el panorama cambia drásticamente si esa distracción deriva en un accidente.

Según las normativas vigentes, si el uso del dispositivo provoca una colisión, la sanción económica puede dispararse hasta los 4,000 dólares, reporta La Mañana de Nuevo Laredo en su sitio web.

Las leyes de Texas consideran la negligencia al conducir como una conducta potencialmente delictiva. Si el uso del celular causa un accidente con personas lesionadas, el conductor no solo enfrentará multas, sino que podría ser sujeto de:

Arrestos temporales.

Cargos penales por negligencia.

Procesos legales complejos que afectan el estatus migratorio o récord criminal.

Tan peligroso como conducir ebrio

Estudios recientes comparan el riesgo de textear al volante con el de manejar bajo los efectos del alcohol. La reducción en el tiempo de reacción es similar, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de atropellamientos o pérdidas de control del vehículo.

Tres consejos para evitar la "multa de Texas"

Modo "No molestar": Actívalo antes de encender el motor para que las notificaciones no te distraigan. GPS programado: Configura tu ruta antes de arrancar; nunca manipules el mapa en movimiento. Parada segura: Si la llamada o el mensaje es urgente, busca un estacionamiento o lugar seguro para detenerte por completo.

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