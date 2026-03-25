Delcy Rodríguez destaca 19 trimestres de recuperación en cumbre de Miami

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó de forma virtual en la cuarta edición de la cumbre "Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura" celebrada en Miami, EEUU.

El evento, realizado este miércoles, reúne a miles de líderes globales con el objetivo de diseñar mecanismos estratégicos que permitan atraer capitales y potenciar el desarrollo económico a escala internacional.

Durante su intervención, la funcionaria destacó la importancia de estos espacios para establecer alianzas que fortalezcan la estabilidad financiera. Asimismo, resaltó que el encuentro representa una oportunidad clave para el intercambio de propuestas que ayuden a dinamizar la economía.

Crecimiento económico en la región

Rodríguez señaló que, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Venezuela lideró el crecimiento económico en Sudamérica durante el año 2025.

La presidenta encargada explicó que este avance se logró incluso dentro de un entorno de restricciones financieras, posicionando al país como una de las economías con mayor expansión en la región.

Además, precisó que el país alcanzó la meta de cero importaciones gracias al fortalecimiento de la producción interna, logrando cubrir la demanda nacional con recursos propios.

Sectores con mayor impulso

En su balance, también se detalló que la recuperación del país se apoya en 19 trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Esta tendencia, que ya suma cinco años de mejora sostenida, fue impulsada principalmente por la actividad en áreas estratégicas como el petróleo, la construcción, la minería, las finanzas y el sector de seguros.

Estabilidad y alianzas

De acuerdo con su intervención, Venezuela ofrece amplias capacidades en áreas como energía, minería, hidrología e hidrocarburos, sectores que están listos para recibir nuevas inversiones. A pesar de las limitaciones externas, se garantiza a los inversionistas un entorno favorable y con seguridad jurídica para el desarrollo de sus proyectos.

En este sentido, la Ley Orgánica de Hidrocarburos se presenta como el marco legal principal para establecer negociaciones que respeten los protocolos y estándares internacionales.

Para finalizar, la autoridad venezolana celebró la consolidación de estos foros internacionales, ya que facilitan la creación de nuevas rutas de inversión, que permitan mantener el ritmo de recuperación mostrado por los indicadores económicos nacionales en los últimos periodos.

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