¿Por qué habrá drones vigilando cada rincón de Miami? El plan de las autoridades para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, el corazón de Miami se convierte en el punto de encuentro mundial para los amantes de la música electrónica.

Con la llegada de más de 105.000 asistentes de 100 países distintos para el Ultra Music Festival 2026, las autoridades locales han implementado un sólido plan de seguridad para asegurar que todo transcurra con orden en el Bayfront Park.

La vigilancia de alta tecnología: drones y mando unificado

El Jefe del Departamento de Policía de Miami, Manuel Morales, confirmó en declaraciones a CBS News Miami y Local 10 que la planificación para este evento comenzó tan pronto como terminó el del año pasado.

Este año, la gran novedad es la incorporación de drones como "primeros respondedores".

Estas aeronaves no tripuladas ofrecerán "ojos en el cielo" para monitorear el tráfico y detectar emergencias en tiempo real, lo que permitirá una respuesta más rápida de las unidades en tierra.

Morales subrayó que, aunque habrá una fuerte presencia policial alrededor del festival, esto no afectará los recursos de seguridad en el resto de la ciudad. El operativo se llevará a cabo bajo un mando unificado que incluye agencias locales, estatales y federales.

Cero tolerancia y prevención de delitos durante el Ultra Music Festival

La seguridad no se limita solo al control de multitudes. Según información oficial del portal de Salud y Seguridad del Ultra Music Festival, la organización tiene una política de cero tolerancia hacia el consumo y posesión de sustancias ilícitas.

Agentes encubiertos estarán trabajando dentro del recinto para identificar infracciones.

Además, la Fiscalía del Estado de Miami-Dade liderará un grupo de trabajo especializado en la lucha contra la trata de personas durante el fin de semana.

Como medida preventiva, se han instalado líneas directas de denuncia y folletos informativos en puntos estratégicos del parque, según informaron fuentes de la ciudad.

Movilidad y restricciones de acceso en Miami ante el Ultra Music Festival

El tráfico es una de las principales preocupaciones para los residentes. El Departamento de Policía de Miami (MPD) comenzó a desviar el tráfico en Biscayne Boulevard desde el jueves 26 de marzo. Según el plan de movilidad oficial:

El tráfico que va hacia el norte se desviará a carriles separados.

No se permitirá el tránsito hacia el sur después de la calle NE 6th Street.

Los asistentes deben seguir la política de bolsas transparentes (máximo 13”x17”) para facilitar los controles de estilo TSA en la entrada.

Un evento de impacto global

La comisionada del Distrito 5 de Miami, Christine King, subrayó la conexión entre la ciudad y el evento al afirmar que "no se puede separar a Miami de Ultra ni a Ultra de Miami".

Según Ray Martinez, de Event Entertainment Group, el festival ha generado un impacto económico cercano a los 3,000 millones de dólares a lo largo de sus 25 años de historia.

Para garantizar que esta influencia sea positiva, el Cuerpo de Bomberos de Miami también ha desplegado unidades médicas adicionales y carpas de primeros auxilios visibles en todo el perímetro, con el fin de prevenir incidentes por deshidratación o agotamiento debido a las altas temperaturas de Florida.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



