¿Vuelo perdido por la TSA? Delta y United anuncian cambios gratis para pasajeros afectados

Suscríbete a nuestros canales

Las aerolíneas pasaron a la ofensiva para evitar que el caos en la seguridad aeroportuaria arruine los planes de miles de viajeros.

Ante la crisis de personal de la TSA generada por el cierre parcial del gobierno, las principales compañías de Estados Unidos implementan exenciones de tarifas y políticas de flexibilidad extrema.

Aunque no están obligadas legalmente a compensar retrasos en los controles de seguridad, aerolíneas como Delta y United permiten cambios de vuelo sin costo y reubicaciones gratuitas para aquellos que quedan atrapados en filas que, en ciudades como Atlanta o Houston, superan las cuatro horas este jueves 26 de marzo de 2026.

¿Qué están haciendo las aerolíneas ante los retrasos?

Las políticas varían según la compañía, pero el objetivo común es descongestionar las terminales y ofrecer alternativas a los pasajeros que pierden sus conexiones:

Delta Air Lines: En su centro de operaciones en Atlanta (ATL) , ofrece exenciones de diferencia de tarifa para viajes entre el 23 y el 30 de marzo, siempre que se reserve antes del 6 de abril en la misma cabina. También permite cancelar y usar el valor del boleto durante un año.

United Airlines: Ha eliminado los cargos por cambios y diferencias de tarifa para los pasajeros en Houston (IAH) con vuelos hasta el 27 de marzo. Esta medida aplica a boletos comprados el 22 de marzo o antes.

American Airlines: Mantiene su política de reubicar gratuitamente a los pasajeros que pierden su vuelo en el siguiente disponible con asientos libres. Actualmente, también ofrece exenciones por el cierre de LaGuardia y conflictos internacionales.

Southwest Airlines: Está reprogramando vuelos sin cargo adicional y aceptando equipaje facturado con mayor antelación para agilizar el proceso en los aeropuertos con esperas prolongadas.

El origen del caos: un sistema de seguridad al límite

La raíz del problema es el cierre parcial del gobierno, que mantiene a los agentes de la TSA trabajando sin sueldo desde mediados de febrero. La situación ha llegado a un punto crítico:

Ausentismo récord: El martes, más de 3,160 agentes (11% de la plantilla) no se presentaron a trabajar. En aeropuertos clave como JFK, Houston y Atlanta, la tasa de ausencias rozó el 40%. Fuga de talento: Más de 450 agentes han renunciado definitivamente a la agencia por la imposibilidad de cubrir gastos básicos como gasolina o cuidado infantil. Imprevisibilidad: Mientras algunos aeropuertos fluyen con normalidad, en otros, las opciones de control acelerado como TSA PreCheck y CLEAR han sido suspendidas temporalmente debido a la falta de personal.

Estado de los tiempos de espera (actualizado: 26 de marzo, 9:00 a. m. ET)

Varios aeropuertos han dejado de publicar sus tiempos de espera en tiempo real debido a la rapidez con la que cambian las condiciones. Los marcados con un asterisco (*) no disponen de datos oficiales actualmente:

Aeropuerto Ubicación Estado de los Datos Hartsfield-Jackson (ATL) Atlanta, GA * Datos no disponibles (Esperas de +4h reportadas) George Bush (IAH) Houston, TX Disponible (Consultar sitio oficial) John F. Kennedy (JFK) Nueva York, NY * Datos no disponibles LaGuardia (LGA) Nueva York, NY * Datos no disponibles Miami (MIA) Miami, FL Disponible Orlando (MCO) Orlando, FL Disponible Los Ángeles (LAX) Los Ángeles, CA Disponible Baltimore/Washington (BWI) Baltimore, MD * Datos no disponibles

Consejos de expertos para no perder su vuelo

Clint Henderson, editor de The Points Guy, recomienda a los viajeros "autoprotegerse" con estas acciones inmediatas si ven que no llegarán a la puerta de embarque:

No abandone la fila: Mientras espera, use la aplicación de la aerolínea o llame al servicio al cliente para buscar alternativas.

Redes sociales: A menudo, los equipos de soporte en plataformas como X (antes Twitter) responden más rápido que las líneas telefónicas saturadas.

Antelación extrema: Para aeropuertos como Atlanta, la recomendación actual es llegar al menos cuatro horas antes de su vuelo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube