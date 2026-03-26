Precio del diésel se dispara en California: sepa a cuánto llegó esta semana

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La crisis energética en California alcanza un punto crítico tras dispararse el precio del diésel por encima de los $7 por galón, una cifra sin precedentes que supera ampliamente el promedio nacional de $5.84.

Esta escalada histórica responde directamente al cierre de dos refinerías clave a finales de 2025, lo que eliminó el 20% de la capacidad de producción local y forzó al estado a depender de importaciones costosas.

Complicaciones

La situación se agrava debido al conflicto bélico con Irán y la amenaza de bloqueo en el estrecho de Ormuz, factores que desestabilizan el suministro global y golpean con fuerza a una región que funciona como una "isla energética" por su falta de conexión con los centros petroleros de Texas y Luisiana.

El impacto de estos costos operativos récord recae inicialmente sobre el sector del transporte, donde los camioneros enfrentan gastos insostenibles que amenazan la estabilidad de la cadena de suministro según detalla Mundo Now.

Impacto

Es importante señalar que este incremento no solo afecta a las empresas logísticas, sino que se traslada directamente al bolsillo del consumidor final a través del aumento de precios en alimentos y productos básicos.

Bajo un marco de estrictas regulaciones ambientales y altos impuestos estatales, California enfrenta una vulnerabilidad económica que, de persistir la incertidumbre internacional, continuará encareciendo el costo de vida en todo el territorio.

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