¿Sobrevivir con $100 el barril? El plan de ahorro que las familias estadounidenses deben aplicar hoy

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La economía doméstica en Estados Unidos entró en una fase de "economía de guerra", puesto que el conflicto armado con Irán y el persistente bloqueo del Estrecho de Ormuz han disparado el precio de la gasolina un 20% en solo un mes.

Esta situación obligó a las familias a realizar ajustes drásticos en su consumo energético para evitar el colapso de sus presupuestos mensuales.

A pesar de que el gobierno ha liberado 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, los analistas advierten que la oferta no es suficiente.

Con el barril de Brent superando los $100, la presión ahora recae directamente sobre el hábito de consumo del ciudadano común.

Gasolina a precio de crisis: el impacto en el bolsillo

El aumento del combustible no solo se siente en la estación de servicio; es un efecto dominó que encarece la logística de los supermercados y, por ende, el precio final de los alimentos.

Déficit de suministro: el cierre de Ormuz ha reducido drásticamente la disponibilidad global de crudo.

Inelasticidad de la demanda: según Matthew Bernstein de Rystad Energy , los estadounidenses no pueden dejar de usar sus vehículos de la noche a mañana, lo que mantiene los precios altos debido a que la demanda no baja al ritmo necesario.

Calefacción en riesgo: en estados del norte, se recomienda a los hogares que dependen del gasóleo limitar sus compras a lo indispensable para evitar un desabasto generalizado mientras los precios sigan en niveles prohibitivos.

Desafíos para el cambio de hábitos

Aunque la Agencia Internacional de Energía (IEA) sugiere medidas de ahorro, la realidad de la infraestructura estadounidense presenta obstáculos significativos:

Cultura del Automóvil: en zonas suburbanas y rurales, el transporte público es inexistente, haciendo que el coche sea una necesidad, no un lujo. Barrera Eléctrica: pese a la crisis, los vehículos eléctricos siguen fuera del alcance de la mayoría debido a sus elevados costos iniciales. Resistencia al Teletrabajo: a diferencia de 2020, muchas empresas exigen hoy la presencialidad, eliminando la posibilidad de ahorrar combustible mediante el trabajo remoto.

Guía de ahorro energético ante el conflicto

Para mitigar el impacto, expertos de la AAA y organismos de energía sugieren tácticas de "conducción eficiente" que pueden marcar la diferencia al final del mes:

Moderar la velocidad: reducir la velocidad en autopistas puede mejorar el rendimiento del combustible hasta en un 14% .

Llenado parcial: evitar llenar el tanque de calefacción doméstica al máximo para no convalidar precios pico y permitir que el sistema de distribución respire.

Logística compartida: retomar el uso de viajes compartidos (carpooling) y eliminar desplazamientos innecesarios.

Perspectivas: ¿Hacia los $120 por barril?

El panorama a corto plazo es volátil. Firmas como Oxford Economics estiman que el bloqueo de Irán se mantendrá al menos hasta mayo.

Si el petróleo alcanza los $120 por barril, los analistas advierten de una contracción económica forzada donde el consumo simplemente se detendrá por falta de capacidad de pago.

Aunque la administración Trump considera nuevas liberaciones de reservas junto a aliados internacionales, la IEA es tajante: sin una reducción real en la demanda por parte de los consumidores, el impacto económico seguirá siendo devastador.

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