Precios del petróleo Brent y Texas este 27 de marzo: jornada clave sacude cotizaciones

Suscríbete a nuestros canales

El mercado internacional del petróleo arranca este 27 de marzo de 2026 con una clara tendencia alcista, impulsada por factores geopolíticos que mantienen en alerta a inversionistas y analistas.

Tanto el crudo Brent como el West Texas Intermediate (WTI) registraron aumentos relevantes, en una jornada marcada por la incertidumbre global y la expectativa sobre el suministro energético.

Precios actuales del Brent y WTI

En cuanto a las cotizaciones, el Brent se mantiene por encima de los 109 dólares por barril, consolidándose como referencia clave en Europa. Por su parte, el WTI, indicador principal en Estados Unidos, se acerca a los 96 dólares.

Estos niveles reflejan una recuperación importante tras las caídas registradas a comienzos de la semana, lo que evidencia la volatilidad del mercado.

Rangos estimados del día:

Brent: entre 109,82 y 109,92 dólares por barril

WTI: entre 94,74 y 96,08 dólares por barril

Factores que impulsan el alza del petróleo

El repunte en los precios está estrechamente relacionado con el aumento de las tensiones en Oriente Medio, especialmente por la situación con Irán.

Las decisiones recientes del gobierno estadounidense han generado reacciones inmediatas en los mercados, elevando la percepción de riesgo.

Uno de los elementos más influyentes en la jornada fue la extensión del plazo por parte de Estados Unidos para tomar acciones contra Irán. Esta medida ofrece un alivio temporal, pero no elimina el riesgo de una escalada en el conflicto, lo que mantiene la presión sobre los precios del petróleo.

A pesar de señales de diálogo, el mercado sigue mostrando cautela, ya que cualquier cambio en el panorama político podría generar movimientos bruscos en las cotizaciones.

Asimismo, el estrecho de Ormuz continúa siendo un factor determinante en el comportamiento del mercado energético global. Esta vía marítima es esencial para el transporte de petróleo, ya que por ella circula cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube