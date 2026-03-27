Muere Noelia Castillo en España: así fueron sus últimos momentos

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La joven española, Noelia Castillo, falleció este jueves 26 de marzo a sus 25 años, tras una ardua lucha legal con su padre por obtener la muerte asistida.

Luego de obtener el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Castillo recibió la eutansia o muerte asistida durante la tarde de este 26 de marzo.

Fallece Noelia Castillo en España

Noelia Castillo fue una joven que sufrió durante muchos años a causa de un hogar disfuncional, agresiones, abusos y una violación colectiva.

Durante los últimos dos años, Noelia mantuvo una lucha legal contra su padre, quien intentó por diferentes medios imposibilitar que su hija recibiera la muerte asistida.

Pese a las diferencias y discusiones finales entre Noelia y su padre, él la acompañó durante los últimos minutos de su vida, junto a su madre y abuela.

Muerte asistida

De acuerdo con medios españoles, Noelia falleció esta tarde en el Hospital Residencia Sant Camil de la comarca catalana del Garraf.

Esta información la confirmaron las fuentes sanitarias a la prensa y luego lo confirmó en sus redes sociales, los Abogados Cristianos, un grupo de letrados ultracatólicos que asesoraron al padre de Noelia durante la batalla legal.

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