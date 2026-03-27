¡Histórico! Estos billetes ahora tendrán la firma de Donald Trump

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La estructura visual de los billetes de dólares experimentará un cambio histórico tras el anuncio oficial de la administración financiera sobre la incorporación de la firma de Donald Trump en el diseño de todas las denominaciones circulantes, desde el billete de 1 hasta el de 100 dólares. Esta disposición, reportada inicialmente este jueves, rompe con la tradición de limitar las rúbricas en el papel moneda exclusivamente a los cargos del Secretario del Tesoro y del Tesorero de los Estados Unidos. La medida se suma a otros proyectos recientes que buscan integrar la imagen presidencial en elementos de identidad cultural y símbolos del Estado.

Iniciativa de conmemoración y diseño integral

El plan del Tesoro establece que la firma del presidente acompañará a la del actual secretario de la cartera, Scott Bessent, en la producción masiva de todas las piezas monetarias. Esta actualización del diseño coincide con los preparativos para el 250 aniversario de la independencia del país, marco en el cual una comisión federal de artes ya aprobó la creación de una moneda de oro de 24 quilates con la efigie de Trump. Según los protocolos de la Casa de la Moneda, esta institución será la encargada de la fabricación y posterior distribución del nuevo circulante bajo las directrices técnicas aprobadas para este periodo fiscal de 2026.

Puntos clave

Nuevas series de impresión: La firma de un presidente o secretario del Tesoro solo aparece en los billetes que se fabrican durante su mandato . Los billetes que ya están en la calle (con firmas de funcionarios anteriores como Janet Yellen o Steven Mnuchin) siguen siendo válidos y no cambian .

Alcance de las denominaciones: El anuncio del Tesoro indica que el diseño se aplicará a la producción de papel moneda de la Reserva Federal. Esto incluye tradicionalmente todas las denominaciones ($1, $2, $5, $10, $20, $50 y $100) a medida que se necesite imprimir nuevo inventario para reemplazar billetes viejos o satisfacer la demanda.

Carácter inédito: Por primera vez en la historia moderna, un presidente firma el billete junto al Secretario del Tesoro. Normalmente, el espacio de la derecha está reservado para el Secretario del Tesoro y el de la izquierda para el Tesorero de los EE. UU. En este caso, la firma de Trump ocupará un lugar principal.

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