Trump extiende ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz: Las conversaciones progresan muy bien

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una prórroga del ultimátum otorgado a Irán para la reapertura total del Estrecho de Ormuz para el próximo 6 de abril.

A través de su red social, Truth Social, Trump indicó que la decisión de extender el plazo diez días adicionales respondió a una "petición del Gobierno iraní". A pesar del conflicto, el líder republicano calificó de forma "positiva el avance de los diálogos diplomáticos".

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", afirmó el presidente.

Incertidumbre en el estrecho de Ormuz

El conflicto se centra en el control del Estrecho de Ormuz, vía marítima por la que transita el 20% del petróleo mundial. Aunque el plazo original vencía este lunes, se han concedido prórrogas sucesivas tras el inicio de conversaciones bilaterales.

Trump vinculó la continuidad de la tregua al criterio de su equipo de asesores, compuesto por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. Al ser consultado sobre futuros cambios en el cronograma.

"Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", dijo Trump respecto a futuros cambios en el cronograma.

Según la Casa Blanca, Irán ha permitido el paso de diez petroleros como gesto de voluntad, mientras el gobierno estadounidense mantiene una propuesta de 15 puntos, mediada por Pakistán, que hasta ahora ha sido rechazada por Teherán.

Postura de Irán y preparativos militares

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, calificó la conducta estadounidense como "una señal de contradicción", argumentando que Washington solicita negociar mientras incrementa la presencia de fuerzas en la región.

Paralelamente, reportes del medio digital Axios indican que el Pentágono diseña opciones de intervención militar que contemplan un "golpe final", incluyendo el posible despliegue de fuerzas terrestres.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube