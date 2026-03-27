Ni la lluvia la salvaría: la crisis que amenaza con apagar una ciudad entera en Texas

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La ciudad costera de Corpus Christi se encuentra en medio de una de las crisis hídricas más graves que ha enfrentado en su historia reciente.

De acuerdo con los últimos informes de las autoridades locales y un reportaje de CNN en Español, las reservas de agua en la región han caído a niveles alarmantes, dejando a los habitantes con suministros que apenas alcanzan para unos pocos meses, a menos que no se registren precipitaciones significativas en el corto plazo.

Una sequía prolongada y embalses vacíos en esta ciudad de Texas

El sistema de embalses que abastece a la zona, que incluye principalmente el Lago Corpus Christi y el Embalse Choke Canyon, está enfrentando niveles alarmantemente bajos.

La sequía persistente que afecta al sur de Texas ha impedido que estas fuentes se recarguen de manera natural, mientras que las temperaturas récord aceleran la evaporación.

Expertos en hidrología consultados por medios locales advierten que la gestión del agua está en un momento crítico.

Si el nivel combinado de los embalses baja del 20%, la ciudad se verá obligada a implementar restricciones de Nivel 3, lo que significaría un recorte drástico en el uso de agua para actividades no esenciales.

La presión de la demanda industrial

A pesar de la escasez de agua para uso doméstico, Corpus Christi sigue siendo un imán para la industria pesada.

La ciudad alberga uno de los puertos de exportación de petróleo más grandes de Estados Unidos y una creciente red de plantas de fabricación de plásticos y refinerías.

Según información de CNN en Español, esta "demanda industrial insaciable" complica la situación de la ciudad.

Las grandes corporaciones en la zona requieren millones de galones diarios para sus procesos de enfriamiento y producción.

Aunque estas industrias son el motor económico de la región, los residentes ahora se preguntan si el uso del agua está siendo priorizado adecuadamente, especialmente ante la posibilidad real de quedarse sin suministro en sus hogares.

¿Qué solución ha sido propuesta para evitar el colapso en esta ciudad de Texas?

Ante la urgencia, el ayuntamiento de Corpus Christi está acelerando los planes para construir plantas de desalinización de agua de mar.

Sin embargo, estos proyectos se enfrentan a obstáculos importantes, desde el alto costo de la energía hasta las preocupaciones ambientales sobre el vertido de salmuera en la bahía.

Por el momento, la administración local está instando a los ciudadanos a tomar medidas drásticas para ahorrar agua, mientras que el sector industrial explora tecnologías para el reciclaje del agua.

La realidad es clara: sin una gestión radicalmente diferente o un cambio climático que juegue a favor, el reloj del agua en Corpus Christi sigue su cuenta regresiva.

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