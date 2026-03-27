Senado aprueba fondos para la TSA: ¿Qué pasará con el presupuesto de inmigración?

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En una larga sesión que se extendió hasta la madrugada de este viernes, el Senado de los Estados Unidos dio luz verde a un paquete de financiación esencial para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta medida asegura el pago de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el funcionamiento de varias agencias federales, aunque se queda corta al no incluir fondos para las operaciones de control de inmigración, que es el tema más polémico en medio del estancamiento presupuestario.

Un respiro para los aeropuertos y la seguridad nacional de EEUU

Los legisladores, presionados por la posibilidad de un colapso en los servicios aeroportuarios, han tomado acción.

La aprobación unánime en la Cámara Alta garantiza que miles de agentes de la TSA, quienes han estado trabajando sin recibir sus salarios debido al cierre parcial, obtendrán su pago de inmediato.

Además de mejorar la seguridad en los aeropuertos, este acuerdo también reactiva fondos para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, celebró este avance como un paso crucial para "poner en marcha gran parte del gobierno", aunque admitió que aún queda un largo camino legislativo por recorrer para resolver las disputas que persisten.

Inmigración: el gran ausente en el acuerdo

A pesar de que se ha logrado un alivio financiero para varios sectores operativos, el Senado no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni sobre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los demócratas, encabezados por Chuck Schumer, se mantienen firmes en su decisión de no ofrecer un "cheque en blanco" a las agencias migratorias sin que se implementen reformas estructurales y mecanismos de supervisión adecuados.

Por otro lado, el presidente Donald Trump ha expresado su intención de firmar una orden ejecutiva para garantizar el pago prioritario a los agentes de la TSA, con el objetivo de detener lo que él llama el "caos en los aeropuertos".

Sin embargo, la falta de fondos para las operaciones de deportación y vigilancia fronteriza sigue alimentando la tensión política al máximo.

Impacto y próximos pasos del presupuesto

El paquete de medidas ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde se espera que se vote este viernes.

Aunque el financiamiento de la TSA alivia un poco la presión sobre el turismo y los viajes nacionales, la exclusión de las agencias de control migratorio indica que el debate sobre la política de fronteras seguirá siendo el centro de la lucha legislativa en Washington en las próximas semanas.

Los expertos apuntan que esta estrategia de "financiamiento parcial" permite al gobierno evitar un cierre total, pero también retrasa una solución definitiva a la crisis humanitaria y logística en la frontera sur.

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