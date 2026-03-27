Venezolano acusado de asesinar a estudiante de Chicago compareció con tuberculosis: le dictan cárcel sin fianza

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Un juez del Condado de Cook ordenó la detención sin fianza del venezolano José Medina, de 26 años, acusado del asesinato en primer grado de Sheridan Gorman, una estudiante de 18 años de la Universidad Loyola.

Durante la audiencia virtual realizada este viernes, el magistrado D’Anthony Thedford calificó al imputado como una amenaza extrema para la seguridad pública, tras los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo en una playa de Chicago.

Caso polémico

Medina, quien compareció desde el Hospital Cermak debido a un diagnóstico de tuberculosis, enfrenta múltiples cargos graves que incluyen intento de asesinato y posesión ilícita de armas, tras ser identificado mediante vídeos de vigilancia y pruebas forenses recolectadas cerca del campus universitario.

La defensa del procesado reveló que el joven padece una discapacidad cognitiva y solicitó medidas especiales de protección dentro de la cárcel por su propia seguridad según detalla la agencia EFE.

Por su parte, la fiscalía presentó testimonios de amigos de la víctima que presenciaron la emboscada, describiendo el ataque como un acto depredador cometido por un individuo enmascarado que acechaba en la oscuridad.

Impacto

Este caso adquiere una relevancia importante en el debate local sobre la seguridad en zonas estudiantiles y el seguimiento de ciudadanos extranjeros con antecedentes médicos complejos.

Mientras el acusado permanece en cuarentena hospitalaria bajo custodia policial, la comunidad académica de Loyola y los familiares de Gorman exigen justicia por un crimen que el tribunal describió como un ataque sin motivo aparente contra una joven que intentaba huir.

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