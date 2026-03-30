Guía CalFresh 2026: dónde conseguir comida gratis en Los Ángeles ahora

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Si usted o su familia perdieron su empleo o enfrentan dificultades para llenar la despensa, existen múltiples canales para obtener ayuda inmediata y gratuita en el Condado de Los Ángeles y el resto del estado.

A pesar de la incertidumbre política en Washington, programas clave como CalFresh continúan procesando solicitudes, aunque se advierte que los beneficios aprobados para el mes de noviembre podrían experimentar retrasos en su entrega.

Guía de sitios y programas de comida gratis en California

Si necesita asistencia hoy mismo, estos son los puntos y recursos donde puede recibir alimentos sin costo:

Para Asistencia Alimentaria Inmediata (despensas)

Los Angeles Regional Food Bank: utilice su localizador de despensas en lafoodbank.org/findfood.

Westside Food Bank: ofrece servicios directos y guía de ayuda en wsfb.org.

Centros Comunitarios del Condado: cualquier persona mayor de 18 años puede acudir a centros seleccionados. Llame al 1-800-689-8514 para localizar el más cercano.

Red 2-1-1 LA: Marque 2-1-1 o visite 211la.org para encontrar comestibles gratuitos y comidas para estudiantes cerca de su ubicación.

Para adultos mayores (60 años o más)

Comidas Congregadas: servidas en centros para personas mayores y sitios comunitarios. Llame al 1-800-510-2020 .

Distribución a Domicilio: para adultos mayores confinados en casa por enfermedad o discapacidad. Solicite el servicio al 1-800-510-2020 .

Parques y Recreación: el departamento ofrece servicios de comidas específicas en sus sedes. Consulte en parks.lacounty.gov.

Para madres, bebés y niños

WIC (Women, Infants, and Children): Alimentos gratuitos para embarazadas y niños menores de 5 años. Aplique en MyFamily.WIC.ca.gov o al 1-800-852-5770 .

Comidas de Verano: Durante las vacaciones escolares, descargue la app CA Meals for Kids para hallar puntos de entrega de refrigerios gratuitos.

SUN Bucks: Nuevo programa de asistencia para comestibles durante el verano para familias con niños en edad escolar (cdss.ca.gov/sun-bucks).

Cenas en Parques: El Departamento de Parques y Recreación ofrece cenas calientes y refrigerios para jóvenes en sus instalaciones.

Cómo solicitar CalFresh en 2026

El programa CalFresh ayuda a los hogares de bajos ingresos a aumentar su poder de compra en el supermercado. El Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) permanece abierto:

En línea: Visite el portal unificado www.benefitscal.com. Por teléfono: Llame al 1-866-613-3777. Presencial: Puede acudir a cualquier oficina del DPSS en el condado.

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