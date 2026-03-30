Entrega de comida gratis en Texas: ¿Cómo localizar la despensa más cercana a tu casa?

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo constante por enfrentar la inseguridad alimentaria, varias organizaciones y bancos de alimentos en Texas han puesto en marcha una red de distribución estratégica para esta semana de marzo de 2026.

Si usted o su familia necesitan apoyo nutricional, hay muchas opciones disponibles sin costo en las principales áreas metropolitanas y en los condados rurales del estado.

Ubicaciones y horarios de distribución de la comida gratis en Texas

Las principales redes de ayuda, como el North Texas Food Bank (NTFB) y el Houston Food Bank, han confirmado puntos clave de entrega de comida gratis.

Las distribuciones suelen llevarse a cabo en modalidad de "servicarro" (drive-thru) para hacer el proceso más ágil.

Dallas y Norte de Texas

Jan Pruitt Community Pantry (Lancaster): Abierto los martes, jueves y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Los miércoles y viernes, el horario es de 12:00 p.m. a 3:30 p.m.

Abierto los martes, jueves y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Los miércoles y viernes, el horario es de 12:00 p.m. a 3:30 p.m. Iglesia Our Lady of San Juan de los Lagos (Dallas): Distribución los lunes de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

Distribución los lunes de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Iglesia Holy Family y Light Church (Mesquite/Dallas): Los miércoles están confirmados a partir de las 9:30 a.m.

Houston y Región de la Costa

Target Hunger (Houston): Ofrece ferias de alimentos en el Northeast Multi-Service Center y el Fifth Ward Multi-Service Center. Se recomienda llegar antes de las 9:00 a.m., ya que la ayuda se entrega hasta agotar existencias.

Ofrece ferias de alimentos en el Northeast Multi-Service Center y el Fifth Ward Multi-Service Center. Se recomienda llegar antes de las 9:00 a.m., ya que la ayuda se entrega hasta agotar existencias. Galveston County Food Bank: Su despensa principal en Texas City está abierta de martes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Otras regiones

Brazos Valley: La despensa Brazos Church Pantry en Bryan abre de lunes a miércoles en horarios matutinos (9:30 a.m.) y vespertinos, dependiendo del día.:

¿Cómo encontrar comida gratis cerca de tu casa en Texas?

Si no está cerca de los lugares mencionados, la mejor herramienta que puede usar es el buscador oficial de Feeding Texas. Según fuentes como Clarin y La Nación, el método más efectivo para encontrar ayuda en tiempo real es:

Visitar el sitio web del banco de alimentos local (por ejemplo, Central Texas Food Bank para Austin o West Texas Food Bank para Odessa/Midland).

del banco de alimentos local (por ejemplo, Central Texas Food Bank para Austin o West Texas Food Bank para Odessa/Midland). Utilizar el mapa interactivo ingresando su código postal.

ingresando su código postal. Llamar al 2-1-1: Este número de asistencia social en Texas le ayudará a encontrar la despensa activa más cercana y le informará sobre los requisitos específicos de su área.

Requisitos y recomendaciones para los asistentes

La mayoría de las distribuciones masivas en Texas para 2026 han hecho que sus procesos sean más sencillos para llegar a más personas.

Documentación: Por lo general, no se necesita presentar prueba de ingresos ni estatus migratorio. Muchas despensas funcionan bajo el principio de "auto-declaración" de necesidad.

Por lo general, no se necesita presentar prueba de ingresos ni estatus migratorio. Muchas despensas funcionan bajo el principio de "auto-declaración" de necesidad. Transporte: Es mejor asistir en un vehículo. Muchas entregas son solo en formato drive-thru; los voluntarios colocarán las cajas directamente en su maletero.

Es mejor asistir en un vehículo. Muchas entregas son solo en formato drive-thru; los voluntarios colocarán las cajas directamente en su maletero. Registro: En lugares como el Collin College o en eventos del NTFB, no es necesario hacer una cita previa, pero se sugiere llegar al menos 30 minutos antes de que empiece.

Es importante mencionar que, dado que los suministros dependen de donaciones, siempre es buena idea verificar las redes sociales del banco de alimentos local antes de salir, ya que el clima o la falta de inventario podrían hacer que se cancelen eventos en el último momento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



