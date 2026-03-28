Comida gratis en Florida hasta el 4 de abril: puntos de entrega y horarios de las despensas de alimentos sin costo

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya durante la tercera semana de marzo.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 31 de marzo 4 de abril.
Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.
Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.
Para esta próxima semana tienen un total de 13 entregas móviles en diferentes localidades.
Jornadas con Feeding Tampa Bay
Martes 31 de marzo
- HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.
Miércoles 1 de abril
- HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.
+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.
+Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.
+Solo se atenderá a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.
- POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.
- POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801.
Jueves 2 de abril
- HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.
- PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. De 5:00 a 7:00 pm.
Viernes 3 de abril
- PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.
- PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.
- POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2 a 3:30 de la tarde.
Sábado 4 de abril
- HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
- HILLSBOROUGH | Woodson Elementary *PRODUCE ONLY PANTRY*: 8715 N 22nd St, Tampa, FL 33604. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
- PINELLAS | Positive Impact: PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9.30 a 11:00 de la mañana.
- HILLSBOROUGH | Glover School: 5104 Horton Rd. Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.
Entregas con Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta semana han programado un total de siete jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.
Miércoles 1 de abril
- Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: A.M. Cohen Temple, 1747 NW 3rd Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- City of Opa-Locka: Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.
Jueves 2 de abril
- Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: Antonio Maceo Park, 5135 NW 7th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
Viernes 3 de abril
- Miami-Palm Glades Preparatory Academy: 22655 SW 112th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
Sábado 4 de abril
- Miami Beach-Representative Fabián Basabe: 8600 Collins Ave, Miami Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- Fort Lauderdale-National Aid Foundation: 2841 NW 11th St, Fort Lauderdale. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.
- West Park-South Promo: New Macedonia Baptist Church, 2201 SW 48th Ave, West Park. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.
