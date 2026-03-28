Per Scholas 2026: cómo conseguir becas 100% gratuitas en tecnología si eres inmigrante en EEUU (+Elegibilidad)

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En un mercado laboral estadounidense que se transforma rápidamente, el sector tecnológico sigue siendo el motor de los mejores salarios y la estabilidad profesional.

Sin embargo, para la comunidad hispana, las barreras de entrada -como el costo de las certificaciones y la falta de contactos- suelen ser un muro invisible.

Aquí es donde Per Scholas, una organización sin fines de lucro con más de 25 años de trayectoria, está marcando la diferencia.

A marzo de 2026, la organización ha consolidado su modelo de formación intensiva (bootcamps), diseñado específicamente para personas que poseen autorización de trabajo (incluidos beneficiarios de DACA y aquellos con Estatus de Protección Temporal - TPS) pero que no han podido costearse una carrera técnica.

¿Qué ofrece Per Scholas en 2026?

El programa no es solo un curso teórico; es una vía rápida al empleo. Sus áreas de especialización incluyen:

Ciberseguridad: protección de redes y datos (uno de los campos con mayor escasez de personal).

protección de redes y datos (uno de los campos con mayor escasez de personal). Soporte de TI: el primer escalón para entrar a grandes empresas.

el primer escalón para entrar a grandes empresas. Análisis de Datos y AWS Cloud: gestión de información en la nube.

gestión de información en la nube. Desarrollo de Software: creación de aplicaciones y plataformas.

Lo que hace único a Per Scholas es su costo cero.

Los estudiantes no pagan matrícula ni materiales, gracias a alianzas con gigantes como Google, Amazon y JPMorgan Chase, quienes además suelen ser los primeros en contratar a los graduados.

Requisitos: ¿Quiénes pueden beneficiarse hoy?

Para garantizar que el programa llegue a quienes más lo necesitan, los aspirantes deben cumplir con un perfil claro:

Edad y educación: tener al menos 18 años y poseer un diploma de High School o su equivalente (GED). Estatus laboral: es indispensable contar con autorización legal para trabajar en EEUU (esto incluye a residentes, ciudadanos y beneficiarios de programas como DACA o permisos por asilo en proceso). Compromiso total: las clases son intensivas (full-time). Se requiere disponibilidad absoluta durante las semanas que dura el entrenamiento (generalmente de 10 a 15 semanas). Ubicación: residir en una de las ciudades donde Per Scholas tiene campus físicos o participar en sus modalidades remotas disponibles para ciertos estados.

Modalidad presencial, remota o híbrida

Si vives en una de estas áreas metropolitanas, puedes aplicar a los cursos presenciales o híbridos (donde asistes algunos días al campus).

Por lo general, debes vivir a una distancia conmutable (que te permita viajar diariamente) de los campus en:

Noreste: Nueva York (Bronx, Brooklyn, Staten Island), Newark (NJ), Filadelfia (PA), Boston (MA) y Buffalo (NY).

Nueva York (Bronx, Brooklyn, Staten Island), Newark (NJ), Filadelfia (PA), Boston (MA) y Buffalo (NY). Sur: Atlanta (GA), Dallas (TX), Houston (TX), Baltimore (MD), Charlotte (NC) y la Región de la Capital Nacional (Washington D.C. / Norte de Virginia / Silver Spring, MD).

Atlanta (GA), Dallas (TX), Houston (TX), Baltimore (MD), Charlotte (NC) y la Región de la Capital Nacional (Washington D.C. / Norte de Virginia / Silver Spring, MD). Medio Oeste: Chicago (IL), Detroit (MI), St. Louis (MO), Cincinnati (OH), Columbus (OH) e Indianápolis (IN).

Chicago (IL), Detroit (MI), St. Louis (MO), Cincinnati (OH), Columbus (OH) e Indianápolis (IN). Oeste: Los Ángeles (CA), San Francisco / Área de la Bahía (CA), Seattle (WA), Phoenix (AZ) y Denver (CO).

Modalidad "National Remote" (100% Virtual)

Per Scholas ofrece una modalidad nacional remota para quienes no viven cerca de un campus físico. Sin embargo, existen estados donde NO está permitido participar debido a restricciones de licencias educativas estatales.

Estados no elegibles (Inhabilitados): Si resides en uno de estos estados, no puedes participar en los programas remotos de Per Scholas por el momento:

Alabama (AL), Alaska (AK), Arkansas (AR), Colorado (CO), Delaware (DE), Idaho (ID), Illinois (IL)*, Kansas (KS), Kentucky (KY), Louisiana (LA), Mississippi (MS), Nebraska (NE), Nevada (NV), New Mexico (NM), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Rhode Island (RI), South Dakota (SD) y Wyoming (WY).

+ Nota: En Illinois puedes participar si estás cerca de Chicago para el campus físico, pero el programa "National Remote" general suele tener restricciones para residentes fuera de esa zona.

Estados elegibles: Si tu estado no aparece en la lista anterior (por ejemplo, vives en Florida, Georgia, Texas, California, etc.), eres elegible para aplicar a las cohortes de entrenamiento remoto nacional.

Diferencia Importante entre "Campus Remote" y "National Remote":

+ Campus Remote: algunos cursos de una ciudad específica (ej. Miami o Nueva York) pueden ser virtuales, pero te exigen vivir cerca de esa ciudad porque los empleadores que contratan al final del curso están en esa zona local.

+ National Remote: son cursos abiertos a casi todo el país (excepto los estados inhabilitados mencionados arriba) y te preparan para empleos remotos o en cualquier parte de EE. UU.

Más que código: el "Soft Skills" y la inserción laboral

El éxito de Per Scholas radica en que no termina con un diploma. El 80% de sus graduados consigue empleo en menos de un año.

El programa incluye:

Mentoría personalizada: preparación para entrevistas técnicas y de comportamiento.

preparación para entrevistas técnicas y de comportamiento. Optimización de LinkedIn y Resume: adaptar el perfil al estándar corporativo de EE. UU.

adaptar el perfil al estándar corporativo de EE. UU. Red de empleadores: conexión directa con empresas que buscan diversidad en sus equipos de trabajo.

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