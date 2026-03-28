Victoria legal en Florida para detenidos: detalles sobre el fallo judicial que cambia las reglas en “Alligator Alcatraz”

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En una decisión sin precedentes que busca frenar las violaciones al debido proceso en Florida, un tribunal federal ha emitido una orden judicial preliminar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida.

La medida obliga a las autoridades a garantizar de forma inmediata el acceso a asesoría legal para los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención de los Everglades, popularmente conocido como "Alligator Alcatraz".

¿Qué significa este fallo para los detenidos?

Tras analizar testimonios que denunciaban el aislamiento sistemático de los internos, la jueza federal de distrito Sheri Polster Chappell determinó que el sistema actual vulnera derechos constitucionales básicos.

La orden establece tres pilares fundamentales que el ICE debe cumplir de inmediato:

Llamadas confidenciales: se prohíbe la interceptación o monitoreo de las comunicaciones entre los detenidos y sus abogados. Acceso a documentación: los internos deben tener acceso a los archivos y documentos necesarios para construir su defensa legal. Visitas sin cita previa: se elimina la obligatoriedad de programar con antelación las visitas de los defensores legales, facilitando una respuesta rápida ante órdenes de deportación inminente.

Importante: el centro de detención en los Everglades se encuentra en una zona aislada, lo que históricamente dificultaba la señal telefónica y el acceso físico. El fallo obliga a mejorar la infraestructura de comunicación técnica.

Un escudo contra la "deportación ciega"

La importancia de este caso, certificado como demanda colectiva, radica en que no solo beneficia a quienes están hoy en el centro, sino que crea un precedente de protección para cualquier persona que sea trasladada allí en el futuro.

Amy Godshall, abogada de la ACLU de Florida, enfatizó que este fallo es vital en un contexto donde el estado ha intensificado el uso de los acuerdos 287(g) (que permiten a la policía local colaborar con el ICE).

"Nadie debería enfrentar un proceso de deportación solo. La representación legal es la última frontera para evitar la separación familiar injusta", señaló Godshall.

¿Qué hacer si tienes un familiar en Everglades?

Si usted tiene un familiar o conocido en este centro, tenga en cuenta los siguientes puntos actualizados:

Información pública: el centro está obligado a publicar guías claras sobre cómo contactar a abogados pro-bono (gratuitos).

el centro está obligado a publicar guías claras sobre cómo contactar a abogados pro-bono (gratuitos). Derechos de comunicación: si el centro niega una llamada confidencial a un abogado, se está incurriendo en un desacato a esta orden judicial.

si el centro niega una llamada confidencial a un abogado, se está incurriendo en un desacato a esta orden judicial. Sin previa cita: los abogados ya no necesitan esperar días para una autorización de entrada; pueden acudir directamente al centro de detención.

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