¿Sueldo alto y renta baja? Las 25 ciudades de EEUU donde tu dinero rinde el doble

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En un contexto donde la inflación y el elevado costo de vida marcan la agenda económica, muchos estadounidenses han comenzado a mirar hacia ciudades que antes pasaban desapercibidas.

Un reciente estudio de la plataforma Niche.com ha identificado las verdaderas "capitales de la asequibilidad": urbes que logran el equilibrio perfecto entre salarios competitivos y gastos mensuales bajos.

La metodología del ranking analizó ciudades con al menos 250,000 residentes, ponderando al 50% la asequibilidad y al 50% el ingreso familiar medio.

El resultado destaca a comunidades más pequeñas y transitables que ofrecen una calidad de vida superior para familias y jóvenes profesionales.

Laredo, Texas: la campeona indiscutible

Por segundo año consecutivo, Laredo se corona como la mejor ciudad de Estados Unidos para quienes buscan maximizar su dinero.

Ubicada en la frontera sur, esta ciudad de 257,600 habitantes no solo es valorada por su bajo costo, sino por su entorno suburbano denso, parques y excelentes escuelas públicas.

Según un análisis complementario de GoBankingRates, Laredo destaca porque la mayoría de sus residentes son propietarios de sus viviendas, un fenómeno poco común en las grandes metrópolis costeras en 2026.

El Top 5 del equilibrio financiero

Detrás de Laredo, cuatro ciudades del Medio Oeste y el Sur completan el podio de la prosperidad accesible:

Laredo, Texas Fort Wayne, Indiana: Conocida por su revitalización del centro y servicios por debajo del promedio nacional. Toledo, Ohio: Un mercado inmobiliario donde las casas promedian $200,000 menos que la media del país. El Paso, Texas: Una opción fronteriza con gran dinamismo laboral. Wichita, Kansas: Fuerte en el sector manufacturero y con alta calidad de vida.

Las 25 ciudades con mejores ingresos y menor costo (2026)

Ranking Ciudad Ranking Ciudad 1 Laredo, TX 14 Plano, TX 2 Fort Wayne, IN 15 Detroit, MI 3 Toledo, OH 16 Winston-Salem, NC 4 El Paso, TX 17 San Luis, MO 5 Wichita, KS 18 San Antonio, TX 6 Corpus Christi, TX 19 Lexington, KY 7 Oklahoma City, OK 20 Pittsburgh, PA 8 Tulsa, OK 21 Greensboro, NC 9 Louisville, KY 22 Lincoln, NE 10 Indianápolis, IN 23 Irving, TX 11 Memphis, TN 24 Buffalo, NY 12 Lubbock, TX 25 Fort Worth, TX 13 Cleveland, OH

El cambio en la migración interna

La economista de Niche, Allison Shrivastava, señala que el "sentido de comunidad" y la posibilidad de caminar a los servicios básicos son ahora tan valiosos como el sueldo. Esto ha generado un éxodo desde estados tradicionalmente prósperos pero costosos.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Censo de EE. UU. publicadas este año, cinco estados lideran la pérdida de población debido a la falta de asequibilidad:

California (con una pérdida neta de ~9,000 personas este periodo)

Nuevo México

Hawái

Virginia Occidental

Vermont

Por el contrario, el Medio Oeste ha emergido como la única región donde todos los estados registraron aumentos de población, impulsados por la migración interna de estadounidenses que buscan que su cheque de pago rinda más a final de mes.

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