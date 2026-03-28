¿Cuándo pagan a la TSA? Trump firma orden de emergencia para frenar el caos en aeropuertos tras cierre del DHS

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En un intento por frenar el colapso del sistema de transporte aéreo, el presidente Donald Trump firmó este viernes una acción ejecutiva de emergencia para autorizar el pago de salarios a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La medida surge tras el estancamiento de las negociaciones en el Congreso para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que este domingo cumplirá 44 días en cierre parcial.

Rompiendo el récord histórico de parálisis gubernamental anterior, que era de 43 días.

Importante: Más de 50,000 agentes de la TSA y miles de empleados de CBP están trabajando "sin paga" (con la promesa de pago retroactivo), lo que ha llevado a que 500 agentes renuncien solo en el último mes, debilitando la infraestructura de seguridad a largo plazo.

Un sistema al límite

El ausentismo laboral en los puntos de control de seguridad ha escalado drásticamente.

Según datos oficiales del DHS al 26 de marzo de 2026, más del 11.8% de la plantilla nacional de la TSA no se presentó a trabajar, lo que equivale a más de 3,450 agentes.

En algunos aeropuertos críticos, las tasas de ausencia superan el 40%, provocando filas kilométricas y cierres parciales de terminales.

"El sistema de transporte aéreo de Estados Unidos ha llegado a su límite", declaró el presidente Trump en el memorando, calificando la situación como una emergencia de seguridad nacional.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que, gracias a este movimiento de fondos estratégicos, los trabajadores de la TSA deberían ver reflejados sus sueldos a partir de este lunes.

Pérdidas salariales: Se estima que, hasta este viernes, los trabajadores federales afectados han dejado de percibir un total de $1.000 millones de dólares en salarios. Cerca de 500 agentes han renunciado en el último mes.

El choque político: ICE y la Patrulla Fronteriza en el ojo del huracán

A pesar del alivio para los viajeros, el conflicto de fondo persiste.

La raíz del problema es un desacuerdo profundo sobre la política migratoria:

La postura republicana: La Cámara de Representantes, liderada por Mike Johnson , rechazó un compromiso del Senado que financiaba a la TSA y FEMA pero dejaba fuera a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) . "Financiaremos completamente a ICE. La siguiente tarea es la deportación", afirmó el senador Eric Schmitt.

La Cámara de Representantes, liderada por , rechazó un compromiso del Senado que financiaba a la TSA y FEMA pero dejaba fuera a y a la . "Financiaremos completamente a ICE. La siguiente tarea es la deportación", afirmó el senador Eric Schmitt. La postura demócrata: Liderados por Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, los demócratas se niegan a liberar fondos para estas agencias sin reformas estrictas. Exigen que los agentes lleven identificación visible, se prohíban las mascarillas en operativos y se detengan las redadas en "lugares sensibles" como escuelas e iglesias.

¿Qué esperar en las próximas semanas?

La Cámara aprobó un proyecto de ley temporal para extender el financiamiento de todo el departamento hasta el 22 de mayo, pero el Senado ya ha advertido que dicha propuesta está "muerta al llegar".

Estatus del cierre: Los legisladores han salido de vacaciones por dos semanas. Esto significa que no habrá una solución legislativa antes de mediados de abril. La orden de Trump es un "parche" solo para la TSA; el resto del personal del DHS (como los que procesan ciertos permisos) sigue sin fondos nuevos.

¿Cómo te afecta este cierre?

Si eres residente, ciudadano o inmigrante en proceso, esto es lo que debes tener en cuenta durante la parálisis del DHS:

Viajes aéreos: llega al aeropuerto con al menos 3 o 4 horas de antelación para vuelos nacionales. Las ausencias de agentes de la TSA están causando retrasos impredecibles. Trámites de USCIS: aunque el DHS está en cierre parcial, USCIS suele financiarse a través de tarifas de solicitudes, por lo que la mayoría de las citas de huellas y entrevistas de residencia o ciudadanía continúan programadas. No faltes a tus citas a menos que recibas una notificación oficial. Operaciones en la frontera: A pesar de la falta de un presupuesto nuevo, las operaciones de patrullaje e ICE continúan utilizando fondos remanentes de la ley de recortes fiscales del año pasado (aprox. $75,000 millones). El estatus legal de las personas no cambia por el cierre del gobierno.

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